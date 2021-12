¿Cómo cuidarse del Covid en estas fiestas?

Frente a la suba de casos en los últimos días y de cara a las fiestas de fin de año, desde el Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén enviaron una serie de recomendaciones generales para los encuentros sociales:

Evitar reuniones masivas.

Respetar la distancia de 2 metros entre personas no convivientes.

Evitar el contacto físico como abrazos, besos, etc.

Realizar las reuniones al aire libre dentro de las posibilidades, como en patios, terrazas, etc.

Aunque la reunión sea al aire libre, se sugiere utilizar tapabocas mientras no se come o bebe.

En espacios cerrados, aumentar la ventilación manteniendo puertas y ventanas abiertas el mayor tiempo posible y disponer las mesas garantizando el distanciamiento.

Todos los que concurran a la reunión deben realizar lavado de manos con agua y jabón, al llegar y en forma frecuente. Si no es posible, puede utilizarse alcohol en gel.

No compartir elementos o utensilios como platos, vasos, copas, etc., ni tomar del mismo vaso o botella.

Se sugiere utilizar identificadores de vasos, botellas o sitios identificados en la mesa para que cada uno sepa cuáles son sus elementos.

Lo ideal es que una o pocas personas sean las encargadas de manipular, servir y retirar la comida y los elementos de la mesa. Deberán hacerlo utilizando tapabocas en todo momento.

"Vale destacar que las personas que sean casos confirmados de COVID-19 y no hayan sido dados de alta; las personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días; y las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 y aún no hayan sido estudiadas o estén esperando sus resultados, no deberían participar de las reuniones", sumaron.

"La mejor opción para evitar contagios sigue siendo el uso del barbijo, mantener la distancia, y lavarse las manos con frecuencia; así como completar los esquemas de vacunación COVID-19 y aplicarse la dosis de refuerzo y adicional para aumentar la inmunidad y bajar la circulación del virus", concluyeron.