"Inició la tercera ola y el sistema sanitario está saturado"

Este viernes, en vísperas de Navidad, Adelaida Goldman, directora asociada del hospital Castro Rendón informó que comenzó la tercera ola de Coronavirus. Con este panorama al que se le suma un sistema público sanitario saturado, criticó a las autoridades por la demora del pase.

"Llegó la tercera ola. Esta ola que tantas veces que dijimos que viene que no viene, llegó y estamos empezando a transitarla y no hay un sistema que pueda dar la respuesta como dio en la segunda", dijo en diálogo con AM 550. "No se puede preparar más el sistema y no tiene que ver con camas sino con el recurso humano y es lo que hay, entraron residentes pero no hay más, somos lo que somos", advirtió.

"Desde hace dos años venimos trabajando a destajo y cuando pudimos aliviaros por el Covid, fue infernal el trabajo que se hizo para pagar la famosa deuda sanitaria para operar a diabéticos, hipertensos, personas que no se atendían, intentar atender a personas que empeoraron por falta de atención", continuó.

"Es un sistema cansado, con licencia por vacaciones, los hospitales que no están colapsados pero sí saturados. Todas las camas de hospital están llenos y es preocupante".

Frente a este panorama, criticó la demora por parte de las autoridades de aplicar el pase sanitario: "El pase sanitario nadie se anima a decirlo, ahora no lo pusieron en su tiempo y las próximas dos semanas van a ser muy duras y el sistema no va a poder responder".

