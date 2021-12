Ya hay evacuados en la zona de Villegas por los incendios

Autoridades del gobierno de Río Negro mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. Durante el encuentro se evaluaron las condiciones del incendio, sobre todo en lo que tiene que ver con las zonas más críticas. En el lugar, presenciaron la tarea que realizan los helicópteros y el avión hidrante en la zona de lago Steffen, y mantuvieron contacto con los brigadistas que se encuentran trabajando.

La secretaria de Seguridad, Betiana Minor señaló este miércoles por la noche que “el fuego se acercó a la Ruta Nacional 40, que era una de las probabilidades, por eso de cortó la circulación por cuestiones de visibilidad y el riesgo de que el fuego pueda cruzar la calzada. De la comunidad de Villegas hay cinco personas que se autoevacuaron en la escuela de El Foyel y que están siendo asistidas por el Estado rionegrino, como ya se había previsto. El resto de la población no tuvo que evacuarse, aunque están todos los equipos preparados”

Por su parte, el ministro Cabandié explicó que “los medios aéreos no pudieron operar algunos días porque las condiciones del tiempo no lo permitieron. Cada vez que hubo una ventana de posibilidad de realizar disparos de agua, se hizo. Los medios aéreos son un complemento muy importante, pero si no hay brigadistas, hombres y mujeres que estén dando combate al fuego, es imposible”.

La situación hoy

El Comité de Emergencia Regional informó que el frente frío pronosticado provocó un marcado aumento en la intensidad el viento con ráfagas del sector oeste predominando del noroeste. Este viento impactó de manera directa en el comportamiento del fuego que a partir del mediodía comenzó a incrementar su comportamiento extremo, alcanzando los niveles más altos de los últimos días a partir de las 15. Para este jueves la máxima pronosticada es de 16 grados, con viento entre 10 y 20 km del noroeste aumentando a partir del mediodía a 20-30 km/h con ráfagas.