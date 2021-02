Río Negro vacunará a mayores de 60 años

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero, confirmó que el ingreso al país de 580 mil vacunas AstraZeneca permitirá avanzar en la vacunación de personas mayores de 60 años en la provincia.

Las dosis que llegaron desde la India van a ser distribuidas a las provincias en las próximas horas. Señaló que “la vacuna de AstraZeneca se conserva de 2 a 8°C por lo que es más fácil la movilidad para el transporte y para vacunar"

"Una vez que completemos el personal de Salud siguen las personas mayores de 60 años, es decir aquellos que viven en 78 residencias geriátricas y que representan un universo de 1.243 adultos. Dentro de ese grupo, la prioridad las tendrá las personas institucionalizadas en hogares de larga estadía, después los mayores de 70 años y después el resto", expresó Ibero.

“En la medida en que vayan llegando más vacunas, se vacunará al Personal de Servicio de Apoyo (porteros escolares), docentes y personal de los servicios de seguridad y, por último, los que tengan entre 18 y 59 años con factores de riesgo, presentando una prescripción médica", indicó

"El orden no es por un capricho de Vacunación RN. Son los lineamientos de Nación porque es una vacuna que está empezando a aplicarse y está estrictamente indicada para estos grupos. No se pueden vacunar entre 18 y 59 sin factor de riesgo porque esta vacuna busca evitar complicaciones graves. No evita el contagio", señaló

Durante el fin de semana se inscribió más gente a través de la web para vacunarse. El dato es que ya hay más de 47.004 personas interesadas en ser vacunadas, de los cuales el 56% son mayores de 60 años, con un 21% de personas radicadas en Bariloche.

Finalmente, comentó que las personas que quieran inscribirse personalmente pueden ir al Centro de Salud más cercano donde les van a tomar los datos y los van a llamar.