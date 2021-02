Funcionarios rionegrinos cobrarán un 22,5% de aumento

Sobre el final del año pasado Juan Carlos Scalesi, titular de UPCN lo advirtió al pasar. Este fin de semana fue más contundente y denunció que los funcionarios del gobierno cobrarán un 28,5% de aumento

“Mientras los trabajadores apenas cobraremos un 6% de incremento y en dos cuotas, los ministros, secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores cobrarán un aumento cinco veces superior, en una sola cuota y con los sueldos de febrero”, expresó

“Entendemos que los funcionarios tengan salarios un poco más altos, pero no podemos aceptar que los aumentos que se otorguen sobre esos salarios -ya considerablemente superiores-, dupliquen en porcentaje al que recibimos los trabajadores de la Administración Pública”, indicó

“Un trabajador de la categoría 1 del escalafón de la Ley 1844 recibirá en marzo 600 pesos de aumento y en abril los otros 600. En tanto, en la categoría 18, cobrarán $1.000 en marzo y 1.000 en abril. Un secretario tendrá un aumento de $56.000 y en una sola cuota a cobrar a partir de marzo, lo que llevará su salario desde $195.000 a $251.000”, explicó Juan Carlos Scalesi.

“Los trabajadores que prestamos servicios en el Poder Ejecutivo de Rio Negro estamos hastiados de tanta violencia institucional para con nosotros. A partir de marzo estaremos en las calles, defendiendo los salarios, fruto de nuestro esfuerzo y responsabilidad cotidiana”, concluyó.

Los aumentos según UPCN

*ministro: $76.000 de aumento en febrero

*secretarios: 56.000

*subsecretarios: $ 39.000

*directores: $27.000

*subdirectores: $ 19.000

La explicación del gobierno rionegrino

El gobierno de Río Negro liquidó los sueldos de febrero de sus funcionarios con un incremento del 22,5 %, que se les otorgó a los empleados públicos en el 2020, y que por decreto de la gobernadora Arabela Carreras se decidió no otorgarlo a sus funcionarios en ese momento.

Ahora, con un nuevo decreto, los funcionarios rionegrinos se enganchan con el salario docente como estaba en el 2019. Este aumento para los funcionarios se otorgará a partir del sueldo de febrero, y quienes tienen cargos en el gobierno, expresamente renunciaron al 6% de aumento del primer trimestre de este año acordado para los trabajadores estatales.

“Con el nuevo decreto los funcionarios cobrarán 22,5%, que tuvieron los trabajadores estatales el año pasado. No hay un nuevo aumento, no es retroactivo y los números dados a conocer por UPCN no son reales, indicaron desde el gobierno.