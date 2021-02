Sacaron una foto y ¡hallaron un OVNI en Villa Traful!

Una familia de Cipolletti, compuesta por Atilio, su esposa Alicia, y la pequeña Malena de 5 añitos, fue a descansar y a disfrutar del fin de semana largo pasado a la hermosa localidad de Villa Traful. Allí sacaron fotos, pasearon, y apreciaron el imponente paisaje. Pero a su regreso, revisando las imágenes antes de subirlas a las redes sociales, Atilio encontró un detalle que no advirtió al momento de disparar la cámara: un OVNI, sobre la montaña, recorriendo los cielos a toda velocidad.

Así se lo contó Atilio a la redacción de Mejorinformado.com: "Fue el miércoles pasado, volvíamos de Villa Traful y paramos a sacar fotos al río Traful unos metros antes de la confluencia con el Limay. Bajamos y sacamos varias fotos al río y las montañas, pero cuando llegué a casa y las miré para subirlas a Facebook me di cuenta que se ve algo raro: Le hice zoom y se ve como brilla la parte de arriba de ese objeto en el aire. Solo me queda pensar que es un OVNI, porque ningún avión no paso en ese momento y forma de pájaro no tiene."

Innumerables son los casos e historias de avistamientos de OVNIS y demás misterios en la Patagonia, pero registros fotográficos que de cuenta veraz de la situación no hay muchos.

Esta es la foto que sacó Atilio:

Y aquí en detalle, el Objeto Volador No Identificado:

En estos casos se aplica el dicho: "Creer o reventar". Algunos, como este periodista, y el propio Atilio, elegimos creer.