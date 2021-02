Desarticulan el paro docente con una convocatoria salarial

Pese a las declaraciones públicas que la enfrentaron con el sector docente, al asegurar que son privilegiados y que tienen los mejores sueldos del país, la gobernadora Arabela Carreras debió retroceder en su frente de lucha y convocar, casi de manera desesperada, a una mesa de discusión salarial. Si bien las paritarias se abren para todos los estatales, tiene como objetivo neutralizar las decisiones de UnTER que desde esta mañana está realizando un plenario de Secretarios Generales en los que las seccionales más importantes apoyaban la moción de no comienzo del ciclo lectivo el próximo miércoles 3 de marzo.

La convocatoria no es más ni menos de las exigencias que se escucharon en las últimas semanas por parte de los dirigentes docentes, quienes aseguraron que sin paritarias no se podía arrancar el ciclo lectivo. Además de, como todos los años y ahora agravado por la pandemia, reclamar por el mantenimiento de los edificios escolares, que no están en condiciones.

El lunes pasado en un acto de ATE, del que participó junto con el dirigente nacional Rodolfo Aguiar, Carreras prometió el blanqueo paulatino de las sumas en negro y luego ante la prensa volvió a desafiar a los gremios opositores al asegurar que los estatales de Río Negro cobran los mejores sueldos del país.

De esta manera la jugada de UnTER se podía anticipar: la convocatoria a las medidas de fuerza de acción directa saldría del plenario de hoy. Durante la mañana las llamadas por teléfono a la cúpula del sindicato docente, por parte de emisarios de la gobernadora, sirvieron para calmar los ánimos y acercar posiciones. Luego, apenas pasado el mediodía se hizo oficial la convocatoria a la Mesa de la Función Pública y paritarias que se había acordado en uno de los tantos llamados.

Entonces, la provincia convocó a los gremios estatales a una discusión salarial para el próximo lunes, y una paritaria de urgencia para el mismo día a las 19, con el compromiso de analizar la situación salarial para los próximos meses. Serán dos negociaciones en paralelo, por un lado ATE y UPCN se sentarán en la mesa de la Función Pública, en tanto que a la Secretaría de Trabajo irá UnTER y las autoridades del Ministerio de Educación.

Si bien no se habló de porcentajes, deberá ser una propuesta superadora al magro aumento del 6% en cuotas para el primer trimestre que el gremio docente rechazó en diciembre. Y deberá rondar al menos los porcentajes de inflación, que supera el 10% para los tres primeros meses del año. De hecho, el Poder Judicial le ofreció a sus empleados una pauta de 3% para enero, 2,5% para febrero y 2,5% para marzo, que fue rechazada por insuficiente.