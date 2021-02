Exigen un plan de vacunación voluntario en Río Negro

El senador nacional del Frente de Todos, Martín Doñate, consideró imperioso que el gobierno de Río Negro diseñe un Plan de Inscripción Público Gratuito y Optativo para vacunarse contra el Covid- 19, tal como lo han diseñado otras provincias.

Señaló que “es necesario que los rionegrinos tengamos a mano las herramientas digitales necesarias para manifestar nuestra voluntad de ser vacunados y que se hagan públicos los protocolos y prioridades de acuerdo a los grupos establecidos, tal como lo indica el Ministerio de Salud de la Nación”.

“Río Negro aún no ha puesto en marcha su plan de vacunación. Una programación que requiere celeridad y dinamismo para acompañar la demanda de la sociedad”, subrayó.

La gobernadora Arabela Carreras fue consultada por este reclamo de Doñate. Expresó que “vamos a empezar la vacunación con las personas de riesgo después de avanzar con el personal de salud en todos sus ámbitos”

Indicó que “aún no abrieron el registro porque todavía continuamos en la primera etapa del plan, priorizando al personal de salud que aún no ha sido vacunado. Cuando completemos esta etapa, abriremos el registro para personas mayores y de riesgo con un cronograma que tiene que ver con la llegada efectiva de la vacuna. No tiene mucho sentido abrir el registro hoy”.

Carreras explicó que la provincia utilizará una aplicación para el registro de vacunación contra el Covid-19. “Es algo muy completo que no solo tiene el registro de vacunación, sino que además contiene otros aspectos que permite mantener el contacto y hacer el seguimiento de ver cómo impacta la colocación de la vacuna en el organismo de cada persona. Vamos a tener una información muy detallada”, concluyó