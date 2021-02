Repudiable: un jugador insultó y escupió la cara de la jueza

Un repudiable hecho de violencia de género se vivió este sábado durante un partido de fútbol disputado en el Torneo Don Pedro de Cipolletti. Un jugador de fútbol, al no estar de acuerdo con la decisión de la jueza principal, se abalanzó y comenzó a propinarle una serie insultos hacia su género y escupir el rostro de la misma.



Tras el penoso episodio ocurrido en las canchas "Iglesias" de la mencionada localidad, la árbitra Luján Arregui decidió denunciar penalmente al agresor, identificado como Gustavo Raúl González. Desde la organización del torneo valletano avalaron y acompañaron la decisión de la mujer con un comunicado que repudia lo acontecido.



A su vez, los responsables del torneo informaron que se decidió, de oficio, excluir definitivamente de las competencias de los Torneos Don Pedro al individuo.

Por su parte, se ha dispuesto desde la organización, del Departamento Arbitral y desde el Tribunal de Disciplina de Eventos Don Pedro, que el Equipo 12 de Septiembre + 30, en su totalidad que figuran en la Lista y Planilla de Buena Fe, no participen del Torneo Inicial 2021, quedando fuera de toda Competencia.

EL COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN:



Comunicamos el total repudio a la acción incalificable del jugador número 10, del Equipo 12 de Septiembre categoría + 30, quien se identificó como GUSTAVO RAUL GONZALEZ

El mencionado, en una actitud cobarde, descalificadora, que roza lo delictivo, en un partido Amistoso que se disputaba por la 11a fecha de Partidos programados por la Organización, en el regreso a la actividad, jugando en el Predio Iglesias y frente a otro equipo similar Al llamarle a la reflexión el Árbitro Femenino Srta. LUJAN ARREGUI, para que deje de infringir las reglas de juego, de protestar fallos y juegos bruscos, explicándole que conforme el Reglamento se iría cinco minutos afuera, para no expulsarlo, este sujeto, comenzó con una seria de improperios hacía la Jueza Principal, insultando con epítetos discriminadores de toda indole, hacia su género y no obstante ello, se le abalanzó sobre la superficie corporal de la Arbitra y la Escupe, saliva vil, artera y cobardemente en el rostro, no respetando el Protocolo del Covid 19, del Reglamento de la Competición y además infringiendo la Ley del INADI y del Derecho a la Mujer.

Torneos Don Pedro, repudia lisa y llanamente el episodio acontecido, acompaña en todo a la Colegiada agredida y quiere agregar que No permitió, permite ni permitirá jamás, que persona alguna agreda a un Árbitro de Fútbol menos a una Mujer, porque Jugadores, Público, Alcanza Balones, Paramédicos, Controles de mesas, Arbitros y Asistentes de ambos sexos, son parte de la familia Eventos Don Pedro.

Por tal motivo, nos solidarizamos con la Arbitra Srta. Luján ARREGUI, con sus colegas y la APAF que los nuclea

Lamentamos profundamente lo sucedido y queremos informar desde la Organización De Eventos Don Pedro que:

1 Pedimos las disculpas del caso por el hecho ocurrido.

2. Avalamos y acompañamos la Denuncia Penal de la Arbitra en contra del agresor Sr. González Gustavo Raul

3. Hemos decidido de Oficio, excluir definitivamente de las Competencias de los Torneos Don Pedro, al individuo González Gustavo Raul.

4. Se ha dispuesto desde la Organización, Del Departamento Arbitral y desde el Tribunal de Disciplina de Eventos Don Pedro, que el Equipo 12 de Septiembre + 30, en su totalidad que figuran en la Lista y Planilla de Buena Fe, NO participen del Torneo Inicial 2021, quedando fuera de toda Competencia

Cipolletti, 06 de Febrero del año 2021