Competencia desleal e inseguridad denuncian desde el Mercado Concentrador

Una situación muy particular se da por estos días en el Mercado Concentrador, aunque quienes ocupan los puestos de manera legal, aseguran que es una realidad que padecen de larga data y han llegado al límite. Denuncian que, en ese espacio organizado, donde rubrican unas 80 firmas y cuentan con unos 120 productores, venden sometidos a una serie de controles desde el INTA, el CIPPA pasando por los municipios. Pero, a escasos metros, más de una treintena de puestos operan ilegalmente, vendiendo desde un camión. Los productores han puesto en duda incluso, la procedencia de la mercadería y aseguran que algunas verduras y frutas son regadas con líquidos cloacales y tóxicos. En este contexto, además, sufren permanentes ataques que engrosan las estadísticas de inseguridad y no descartan visibilizar con cortes de ruta.

El reclamo lo encabezan los productores del Mercado Concentrador de Neuquén, quienes el viernes se reunieron en asamblea para analizar y definir medidas de fuerza frente a la amenaza que les representan los puestos ilegales. No sólo aducen competencia desleal, sino que los vinculan con hechos de inseguridad. Sin ir más lejos, hace una semana se registró un millonario robo en el espacio destinado al estacionamiento de los camiones, donde ladrones se alzaron con 4,5 millones de pesos y documentación.

En diálogo con 24/7 Noticias, Maximiliano Flores puestero del Mercado y representante de la Comisión Directiva por la parte privada, aseguró: “La situación está complicada, están en riesgo 5.500 familias. Son más de 30 los puestos de venta ilegal, donde además de perjudicar nuestro trabajo, venden productos de los que no se sabe su procedencia, su estado y la cantidad de químicos que posee. Incluso, dijo que muchas de estas frutas y verduras son regadas con químicos tóxicos y residuos cloacales”.

En este sentido, aseguró que es la tercera vez en el año que envían una carta a las autoridades por el mismo reclamo, pidiéndoles intervención, pero sin obtener respuesta. “No queremos tomar ninguna medida que afecte al conjunto de la población, pero hacen caso omiso. De no tener una respuesta favorable, vamos a tomar alguna medida mayor que esperemos que no sea necesaria. Ya no sabemos que hacer y está en peligro la fuente de trabajo de 5 mil familias, 15 mil directa e indirectamente. Hemos llegado a una situación límite”, concluyó.