Soria asume el lunes como Ministro de Justicia

El presidente Alberto Fernández anunció en el acto de apertura de sesiones ordinarias que irá a fondo para reformar la Justicia, lo que provocó la renuncia de su ex socia Marcela Losardo debilitada en el cargo, y para reemplazar a alguien de su riñón se decidió por Martín Soria, el ex intendente de Roca que fue vocero de la embestida oficial contra los jueces de Comodoro Py que visitaban al ex presidente Mauricio Macri en su despacho de la Casa Rosada. Luego del anuncio, sólo faltaba conocer la fecha de asunción, que será el lunes.

En medio de la vorágine política que atraviesa el gobierno de Fernández, ya parece lejano el nombramiento y la lluvia de cuestionamientos hacia Soria desde distintos sectores, sobre todo desde el oficialismo rionegrino. Las figuras más importantes de Juntos Somos Río Negro, desde la gobernadora Arabela Carreras hasta el ex mandatario Alberto Werteilneck, expresaron su rechazo por los agravios permanentes que tiene el ex intendente de Roca permanentemente hacia quienes piensan distinto.

De todas maneras, el hijo mayor del Gringo (ex jefe de la SIDE en la presidencia de Eduardo Duhalde o Ministro de Seguridad y Justicia bonaerense en la gestión del dirigente de Banfield en la provincia) asumirá en el cargo. El retraso no se debe a que el presidente haya dudado de la designación, concensuada en una cena mantenida con su vice Cristina Fernández de Kirchner, sino que para asumir, Soria primero debía renunciar a su banca de diputado, a la que accedió en 2019, luego de perder las elecciones a gobernador con Carreras.

El reglamento de la Cámara de Diputados establece que tanto para asumir como para renunciar, se debe hacer en una sesión, entonces Soria debía esperar. Finalmente, por pedido del diputado Máximo Kirchner, el sábado se realizará la primera sesión ordinaria del año, situación que servirá para que renuncie el rionegrino y asuma el ex intendente de Campo Grande, Pedro Dantas, hoy encargado de la UDAI de ANSES de Cipolletti, y ex aliado de Miguel Pichetto, claro antes de que este sea el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

La sesión se hará un día no hábil, algo que no sucedía desde el 5 de enero de 2002, cuando se aprobó la derogación parcial de la ley de Convertibilidad que establecía la paridad entre el dólar y el peso. En el organigrama, está previsto que se trate la reforma del Impuesto a las Ganancias, los cambios en el régimen de Monotributo, la educación ambiental y una modificación a la ley de Doping en el deporte.

El presidente @alferdez me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de #Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad. https://t.co/1EQIDokSBo — Martin Soria (@SoriaEnAccion) March 16, 2021

Al no ser más diputado, ya tendrá vía libre para asumir como ministro de Justicia, y la Casa Rosada fijó el acto oficial de juramento para el lunes. Entre las principales tareas que deberá cumplir Soria, será conseguir los votos necesarios (propios, aliados y extraños) para aprobar la ley de modificación de la Procuración, con el fin de nombrar un nuevo titular en lugar del interino Eduardo Casal. En los cálculos del gobierno aún le faltan unos siete votos para sacar la ley.

Los primeros en la lista para tratar de convencer serán los integrantes de Consenso Federal, quienes estarán dispuestos a acompañar al oficialismo a cambio de retirar el artículo que modifica la mayoría para los jury de enjuiciamiento. Quienes están en jaque son el procurador Casal, y los fiscales Eduardo Taiano (lleva adelante la causa de la muerte de Alberto Nisman y asegura que fue asesinado) y Carlos Stornelli (acusador de Cristina Fernández y acusado de extorsionar para complicar a la ex presidenta).

Soria junto con los kirchneristas Eduardo Wado de Pedro (ministro del Interior), y Gerónimo Ustarroz (representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura), serán los encargados de implementar las reformas judiciales planteadas por Fernández en el discurso de apertura de sesiones.

Con su llegada, se ratificó la continuidad del viceministro camporista Juan Martín Mena, al polémico secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, también cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero aún no hay definiciones sobre la interventora del Servicio Penitenciario Nacional, María Laura Garrigós de Rébori –abogada y una de las fundadoras de Justicia Legítima– y de su ex compañera de fórmula en la frustrada carrera a la gobernación, hoy titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda.