Primera sorpesa del Mundial de Clubes: Atlético de Madrid es el primer europeo eliminado

En un cruce a todo o nada por la clasificación, Atlético de Madrid se convirtió en el primer europeo eliminado del Mundial de Clubes. A pesar de la victoria 1-0 de los dirigidos por Diego Simeone ante Botafogo en el Rose Bowl de Los Ángeles, el conjunto madrileño quedó tercero del Grupo B, eliminado por la diferencia de gol. Los brasileños pasaron como segundos de la zona y Paris Saint-Germain finalizó primero.

En el equipo madrileño jugaron de arranque Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone, al igual que en los otros dos cotejos previos del certamen. En un partido donde el equipo del Cholo fue el que más intentó, pero sin generar demasiado peligro, la frustración fue gobernando de a poco a un Atlético que terminó totalmente enfurecido con el árbitro César Ramos, sobre todo cuando éste decidió no sancionar penal en una jugada en la que la Araña sufrió un contacto en el área y el mexicano se amparó en una supuesta falta de Alexander Sorloth para no dar la pena máxima.

Ya en la segunda mitad, el Colchonero empujó contra el arco de Botafogo pero no tuvo las ideas. Si bien Sorloth y el ingresado Antoine Griezmann tuvieron ocasiones muy claras, el elenco español tuvo muchas dificultades para atravesar a un rival bien plantado que defendió hasta el final el cero en su arco. Sobre el final llegó, no obstante, el tanto de Griezmann después de una gran asistencia de Álvarez, pero no le alcanzó a los de Simeone. Un nuevo sinsabor para el Atleti, que después de una temporada sin títulos y con dolorosas eliminaciones de Champions League o Copa del Rey suma esta decepción en el Mundial de Clubes a su campaña.

Griezmann, el gol de Atlético

El francés, que ingresó en la segunda mitad, abrió la cuenta para los madrileños. Julián Álvarez tomó una pelota por la izquierda e hizo una gran acción individual llegando al fondo y sacando un centro de zurda que Griezmann mandó a la red con un remate de primera. Fue el primer gol en 4 meses del atacante de la selección de Francia. El resultado, no obstante, no le sirvió al Colchonero, que se quedó afuera por diferencia de goles.

¿Fue penal a Julián?

En un duelo cerrado donde no hay demasiadas emociones, lo más destacado fue una acción polémica que tuvo a Álvarez como protagonista. El delantero de la Selección Argentina cayó después de un toque de Alexander Barboza. Después de una larga indecisión, la revisión del VAR y ante las protestas lideradas por De Paul, la decisión del árbitro mexicano César Ramos fue no dar penal alegando que hubo una falta en la acción previa de Sorloth sobre un defensor de Botafogo.

Formaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Javi Galán; Pablo Barrios, Conor Gallagher, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles; Allan, Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino e Igor Jesús.

Árbitro: César Ramos (México)

Estadio: Rose Bowl Stadium

La previa

Más allá de su propio partido, Atlético de Madrid estará con un ojo en lo que pase con París Saint-Germain y Seattle Sounders, donde rezará por un empate del conjunto estadounidense que le facilite un poco las cosas. Si llega a darse la mencionada igualdad, al Colchonero le basta solamente con superar a Botafogo sin fijarse en la diferencia de gol.

Del otro lado, Botafogo lidera el grupo con seis unidades, producto de su gran triunfo ante PSG en la segunda jornada por 1-0. A pesar de esto, aún no tiene asegurada la clasificación. Al Fogao le alcanza con empatar para alcanzar los octavos, pero una derrota lo deja a merced de lo que suceda con el conjunto parisino. No obstante, solamente una combinación lo dejaría afuera: caer por tres o más goles y que los franceses ganen su partido. En los brasileños también hay presencia argentina: Alexander Barboza será titular, mientras que Álvaro Montoro y Joaquín Correa esperarán su chance entre los suplentes.