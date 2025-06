“Motivo de separación”: Flor Jazmín se calentó por una polémica actitud de Nico Occhiato y lo deschavó

Luego de sus vacaciones por Ibiza, aprovechando los feriados y para no ausentarse demasiado en su programa, Flor Jazmín sorprendió al comentar un posteo de Nico Occhiato. Un tanto enojada, lo cruzó por un polémico comportamiento en sus redes sociales y le advirtió que para ella puede ser motivo de separación.

Todo comenzó cuando Nico Occhiato decidió compartir las mejores fotos de sus vacaciones, allí publicó algunas fotos de sus momentos más románticos, incluso con fotos en las que aparece su pareja completamente sola, posando con un look de playa o bailando.

A esta publicación le agregó una dedicatoria pensada más en lo laboral que en Flor Jazmín: “Una semana con el amor de mi vida en Ibiza antes de que se nos venga una de las etapas más intensas, lindas y desafiantes para nuestras carreras.A partir del lunes nos vemos todos los días a la mañana y a la noche”.

Al realizar este posteo, a su pareja no sólo le molestó que en vez de hablar sobre ellos hiciera alusión sólo al trabajo, sino que también se enojó por el hecho de que no subieron la publicación en conjunto, por lo que no aparecerá en su feed, y se adelantó a lo que ella pensaba publicar: "No me podes cag*r el posteo así Occhiato. Es motivo de separación, te cortaste solo".

Esto desencadenó en los comentarios de sus seguidores que temían por esta relación: “Si ustedes se separan yo dejo de creer en el amor”, “Deja de quejarte por todo nenita tkm”, “Siempre te gana jaja”, “Esperamos tu post, seguro había fotones que la occhiato no supo elegir”, “ahora subí vos,te tenemos mucha fe”.

Pese al enojo, Flor Jazmín lanzó su publicación en paralelo sin etiquetarlo: “Agradecida y bendecida hermanas, que otra cosa puedo decirles porque fuí muy felíz en el viaje pero aún más felíz me pone volver y saber que se viene una segunda mitad del año super intensa y llena de desafíos por la que trabajé muchísimo para que así fuera!!! Así que aguante todo y aguante mi novio porque juntos somos el mejor equipo que puede haber y aguante ustedes que apoyan hace tanto tanto tiempo. Gracias”.

Para evitar la polémica y que se comience a especular con el fin de esta relación, apareció nuevamente la bailarina para aclarar en el posteo de Nico Occhiato que todo había quedado en el olvido: “Bueno ya te perdone. Te amo con todo mi corazón, ¿sabes?”.