Autoconvocados van a mediación, con planteo salarial de 40%

La comisión interhospitalaria que representa a los "autoconvocados" del conflicto de Salud, comunicó como "un logro" la instancia de mediación convocada para este sábado a las 17 por el fiscal general José Gerez, y avisó que irá "al diálogo" con el gobierno de Omar Gutiérrez con una serie de planteos, que incluyen un 40 por ciento de incremento salarial a aplicar en el salario básico de los trabajadores.

Según interpretan los que mantenían bloqueos en las rutas, la convocatoria al diálogo "se ha logrado porque esta huelga ha sorteado todas las estrategias del gobierno por desmantelarla: deslegitimarla declarándola ilegal, descuentos de haberes, envío de punteros a los cortes disfrazados de turistas como ha sido en Arroyito y persecuciones y sumarios. El gobierno se ha visto obligado a llamar a este espacio".

Señalan además que "Vamos a la mesa de diálogo con la claridad de que hemos obtenido este logro pero sin engañarnos que el gobierno y la fiscalía buscan descomprimir el conflicto sin ningún compromiso concreto de su parte. Nosotros vamos a tratar de arrancarles un compromiso salarial".

El comunicado de los autoconvocados:

La Interhospitalaria de trabajadorxs autoconvocadxs ante la Mesa de diálogo propuesta por la Fiscalía general queremos señalar:

1. Que está Mesa es producto de la lucha tenaz y decidida que hemos sostenido durante 41 días x recomposicion salarial y condiciones de trabajo, con el apoyo de toda la población de Neuquén que ha hecho de la defensa de la salud pública una causa popular. Se ha logrado porque esta huelga ha sorteado todas las estrategias del gobierno por desmantelarla: desligitimarla declarándola ilegal, descuentos de haberes, envío de punteros a los cortes disfrazados de turistas como ha sido en Arroyito y persecusiones y sumarios. El gobierno se ha visto obligado a llamar a este espacio.

2. Que haya sido en el ámbito de la fiscalía general con el condicionamiento del levantamiento de los cortes no es menor. Nos impone condiciones mientras al gobierno no le exige nada. El gobierno debería presentarse con una propuesta salarial dado que ha negado la posibilidad de abrir la paritaria nuevamente como hemos solicitado en todos los ámbitos. Reclamamos apertura de una mesa salarial.

3. Asimismo reclamamos la anulación de las causas abiertas x sumarios y devolución de los salarios descuentos por luchar.

4. Reclamamos el pase a planta de los trabajadorxs eventuales y precarizades en los hospitales.

5. Vamos a la mesa de diálogo con la claridad de que hemos obtenido este logro pero sin engañarnos que el gobierno y la fiscalía buscan descomprimir el conflicto sin ningún compromiso concreto de su parte.

Nosotros vamos a tratar de arrancarles un compromiso salarial.

6. Repudiamos la decisión gubernamental de dejar desprovistos de señal de movistar algunas de las zonas donde no casualmente están desarrollándose los cortes de la localidad ee Añelo.

👉Reclamamos:

📣40% al básico

📣Recomposicion salarial por IPC

📣Uso de todas las licencias que nos corresponden.

📣Pase a planta de lxs trabajadorxs precarizades

📣Anulación de los sumarios basta de persecusion a lxs que luchan.

📣Que nos devuelvan la señal de movistar!