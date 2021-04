Bariloche preocupa por el alto riesgo de contagio

El gobierno de Río Negro dispuso en el día de hoy nuevas restricciones para Bariloche, ante la preocupante cantidad de casos de coronavirus en la ciudad, que lidera toda la provincia. Se registran 1180 casos activos, superando ampliamente los parámetros impuestos por Nación para determinar las zonas de riesgo.

“Últimamente el aumento de casos se produce con saltos significativos, lo estamos viendo con bastante preocupación”, aseguró Leonardo Gil, director del Hospital Zonal.

En este sentido, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias expresó que desde Semana Santa hasta ahora, “están en el momento justo”, por lo que es probable que el movimiento de turistas haya repercutido en la cantidad de contagios.

“De brazos cruzados no nos podemos quedar, las medidas, que se deben hacer efectivas, van a repercutir. Muchas veces nos encontramos con restricciones que las personas no cumplen y lejos de ser una situación militar, no basta con la responsabilidad individual”, expresó con preocupación Gil, advirtiendo que la saturación del sistema de salud llegará en cualquier momento a la región.

En pos de frenar con la circulación del virus en Bariloche, se dispusieron las siguientes medidas a partir de las 0 de este viernes 16 de abril, hasta las 24 del viernes 30 de abril: