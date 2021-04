Guagliardo: "El reclamo de Salud tiene enorme consenso social"

El secretario general del gremio docente ATEN, Marcelo Guagliardo, pasó por los micrófonos del programa La Primera Mañana por AM550 y 24/ Canal de Noticias , y se refirió al documento de apoyo de los diferentes gremios y sectores, al reclamos de los autoconvocados de Salud: "Es un planteo que hacemos como sindicato docente pero también muchos otros, porque tenemos una gran preocupación. Esta -no resolución- lleva muchos días. Es un reclamo de la salud pública que no es nuevo. Los compañeros de Siprosapune lo viene denunciando hace meses, incluso antes de la pandemia, con falta de recurso humano".

"El reclamo tiene un enorme consenso social. Debe ser uno de los sectores con mayor respaldo. La salud publica tiene una legitimación que se ha demostrado en estos días" expresó Guagliardo.

En cuanto a los motivos del apoyo sindical, a un sector que no cuenta con personería gremial, el referente de ATEN dijo: "Lo que pasa da cuenta de la gravedad de la situación, con situaciones de desabastecimiento en algunas localidad. Eso tiene que tener alguna respuesta que encauce la situación que permita a los trabajadores de salud estar donde los necesitamos, que es en los hospitales en un tiempo tan particular como este. Es para llamar a la reflexión a eso, y que el gobierno se de cuenta que no es un reclamo aislado, o solo de la salud pública, esta situación nos atraviesa al conjunto de la población, y los trabajadores de la educación no somos diferentes".

En cuanto a la situación puntual de la educación en pandemia, Guagliardo contó: "La presencialidad cuidada todavía cuesta y venimos abogando por eso. En cuanto a escuelas, hay muchas que no hay empezado las clases, cuando se soluciona una, se desarregla otra".

Sobre las conclusiones que se han podido sacar en estos días de regreso a las aulas, y teniendo en cuenta el avance de la pandemia, el secretario de ATEN expresó: "Hasta acá, y durante estos días, la situación sanitaria en las escuelas no reviste de gravedad. Hubo algunas situaciones puntuales, sobre todo en escuelas privadas en las que se rompió la burbuja. En Neuquén la situación estaba amesetada pero empezó a aumentar, y lo vemos con mucha preocupación, mirando lo que pasa en el AMBA. En una o dos semanas probablemente vamos a tener que estar muy atentos porque habrá que tomar alguna decisión para cuidar a los docentes y a los alumnos en las escuelas."

