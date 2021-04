ATEN: "El gobierno debe convocar a Salud sin condicionamientos"

El gremio docente ATEN comandado por Marcelo Guagliardo se expresó sobre el conflicto entre los autoconvocados de Salud y el Gobierno neuquino en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el mensaje publicado, en primer término se hace referencia a la propia lucha de los maestros, hace sólo algunas semanas atrás, y que en este contexto parece que se hubiese dado hace años: "Nos parece que es momento de reconocer que no fue un 15% de incremento salarial, que no fue “en negro” (como comúnmente se dice), que no eran migajas. Algunxs dijeron que el salario había venido inflado y que en abril volvíamos a cobrar una miseria. En sentido, cabe responder: el salario no vino “inflado”, ES INCREMENTO SALARIAL REAL Y CONCRETO".

"No obstante, a más de 20 días del cierre de nuestro conflicto, que dio cuenta de que era posible romper el techo que pretendía imponer el gobierno, el reclamo de Salud continúa sin resolución" indicaron desde ATEN.

En relación al conflicto propiamente dicho del sector Salud, el comunicado detalla: "Salud Pública es un sector que por el profesionalismo y compromiso de lxs trabajadorxs de los Hospitales públicos en cada rincón de la provincia, tiene un gran reconocimiento y prestigio social, más aún en tiempos de Pandemia.

El origen del conflicto es un desacuerdo con un ofrecimiento salarial, que fue aceptado por las organizaciones sindicales que tienen ámbito de representación. Desde ese momento, compañerxs de distintos Hospitales y Centros de Salud han tomado en sus manos el reclamo y llevan adelante medidas de fuerza con acciones concretas sobre las rutas. No vamos a involucrarnos en las decisiones internas de otras organizaciones. Aún así y al ser éste reclamo justo y de interés comunitario, desde #aten nos hemos expresado solidarizándonos con la situación, manteniendo contacto permanente con organizaciones que representan a lxs trabajadores de la salud y las seccionales de #aten han estado presentes junto a lxs compañerxs de los Hospitales y Centros de Salud movilizados.

En nuestra opinión, y sin horizonte de soluciones a la vista, el gobierno debe convocar sin condicionamientos, en el ámbito que corresponde a la representación legítima de lxs trabajadores y reabrir la discusión salarial del sector.

Allí, debe retrotraer la situación al día del inicio del reclamo, devolviendo los días de paro descontados injustamente, y debe iniciarse la discusión salarial reclamada"