"En la UNCo es imposible volver a las aulas en el corto plazo"

Adriana Giuliani, es profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, Magister en Historia Económica y Doctora en Políticas Públicas, y analizó en La Primera Mañana por AM550 y 24/7 Canal de Noticias , la virtualidad en la universidad durante el primer cuatrimestre, y lo sucedido desde el inicio de la pandemia. "En la universidad y en cada carrera se vive una situación diferente, pero a todos nos impactó la pandemia fuertemente. Estábamos acostumbrados a interactuar, y con pocas herramientas virtuales. Nos fuimos adaptando y por suerte el año pasado pudimos desarrollar las materias y las evaluaciones de esa manera" contó.

Sobre la situación particular en la UNCo, la profesora detalló: "En la Universidad tenemos cursos numerosos es imposible que en el corto plazo podamos volver a las aulas. Mi curso tiene más de 200 inscriptos, por ejemplo. Y además hay muchos estudiantes que no viven en la ciudad de Neuquén, sino que viven en el interior de la provincia o de Río Negro y están llevando su cursada desde sus lugares de origen. Creo que una de las cosas que deberá teniéndose en cuenta, o conversando, son las evaluaciones. Si algo va a tener que retornar de manera presencial será eso, pero no ya, en algún momento cuando la curva se achate".

En cuanto al desarrollo de la virtualidad, y su actualidad en el dictado de las materias, Giuliani destacó: "La virtualidad ha llegado para quedarse, y puede generar mayor oferta educativa, por ejemplo en los posgrados. No es lo mismo por supuesto tanto para profesores como para alumnos, pero esta es una situación inédita, y todo lo que hacemos es en pos de tratar de salvar el ciclo lectivo porque muchas veces cuando se interrumpen los estudios después cuesta mucho retomar".

"La presencialidad se va a tener que sostener de todas maneras, porque es la esencia de la educación".

Sobre los inconvenientes que se generaron por el dictado de clases virtuales, la profesora de la UNCo aseguró: "La conectividad es un punto a tener en cuenta, porque no todos los alumnos pudieron acceder a eso. Sin embargo en mi materia fue bastante escasa la cantidad de alumnos que no pudieron continuar con el curso por esta situación. En mi caso no fue un impedimento."