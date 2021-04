Comerciantes neuquinos “tristes y en la miseria”

En medio del conflicto entre trabajadores autoconvocados de salud y las autoridades, y con las restricciones que se avecinan en el país ante la segunda ola de coronavirus, comerciantes de Neuquén denuncian el abandono por parte del Gobierno ante las graves inundaciones que sufrieron tras la tormenta que azotó a la región en los últimos días.

Un video de un comerciante circuló por las redes pidiendo indignado una respuesta por parte del gobernador de Neuquén: “Acá pasando miserias, qué triste. 50 años del gobierno de la Provincia, así estamos. Una vez más me toca perder”. “Te la encargo, eran obras que ustedes tenían que hacer y este es el resultado de la realidad”, dice, mientras recorre la calle Leguizamón y Fava, completamente inundada.

“A varios les entró agua en los locales, hay locales inundados. Cerca de las cuatro de la mañana comenzó, algunos pudieron verlo por las cámaras, pero hay otros que no. Tenemos productos electrónicos enchufados y no tenemos posibilidad de desconectarlos”, contó a 24/7 Canal de Noticias, Luis Frugone, comerciante autoconvocado.

Con locales arruinados, aseguró que el gobierno trabaja solo para apagar incendios y no “en la prevención”. “Es todo tan irrisorio que cuesta entenderlo. Nos está perjudicando a todos, el comerciante quedó a fuego cruzado. Quedamos igual con lo de Salud, nos golpean a nosotros”, continuó.

El comerciante también se refirió a las posibles restricciones que serán aplicadas si continúa el aumento de casos y aseguró que “es totalmente irracional que no podamos trabajar” porque “está demostrado que en el pequeño comerciante no se produce el contagio”. “Las grandes cadenas no te toman la temperatura, la gente anda en los pasillos amontonados. Vos vas a un pequeño y mediano comerciante y los hace hacer fila, le toma la temperatura, tienen el alcohol en gel a disposición”, cerró.

