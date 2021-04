Con tanto conflicto, se olvida la pauperización neuquina

El conflicto en salud, los cortes de ruta, la puja alrededor de Vaca Muerta, los sindicatos, los políticos que buscan rédito para el año electoral… en la danza de problemas, hablan los que tienen voz, chillan los que tienen un gremio, vociferan quienes se organizan en una cámara. Todos claman por justicia, para que haya producción de riqueza y ésta se distribuya según los criterios que cada quien pretende imponer.

Pero se olvida, en la coyuntura, que Neuquén esta pauperizada. La pobreza la ha inundado, como la lluvia que azota la región en estos días. Más de 40 por ciento de la población en Neuquén atraviesa por una situación de pobreza. No hay nadie que trabaje en el Estado que esté en esa situación. Sin embargo, el conflicto es esa puja. La puja por rapiñar una parte de la renta estatal se libra, antes que nada, entre quienes viven dentro del Estado. Allí está desde el establishment político hasta el último de los empleados de la administración pública. Nadie será contabilizado dentro de ese 40 por ciento que aflige desde la estadística.

En ese más de 40 por ciento de la población neuquina se sufre el desamparo. ¿Usted quiere saber lo que es un temporal de lluvia como el de ayer, el de hoy? Vaya a los villorrios de casuchas de cartón, madera, chapa y plásticos precariamente unidos entre sí. Vea lo que es vivir en pandemia sin agua potable. Sepa que una cuba de agua se la cobran 400 pesos (y no tienen trabajo, o hacen changuitas, o tienen un precario empleo en negro) y les tiene que durar no menos de dos días. Entienda que el agua que cayó (“llovió en media hora lo que llueve en dos meses”, dicen los funcionarios) a esta gente le pasó por arriba, los dejó sin techo, le llevó la calle puesta, le arrastró una parte de su vida de tan frágil, de tan precaria. Y son cientos, son miles, los neuquinos que viven así por fuera del Estado.

Neuquén está pauperizada. ¿Qué parte de esta oración no se entiende, para que haya una exigencia tan severa, tan drástica, tan tajante? Hace falta, urgentemente, modificar el parámetro para el diagnóstico de lo que sucede. Atravesar el conflicto de Salud con este otro dato. Porque, si no, se tiene un diagnóstico equivocado, doctor. Usted me está diagnosticando una jaqueca, y yo tengo un tumor en el cerebro.

Así, habría que parar la pelota. Ponerle el pie encima, mirar el panorama completo del campo de juego. En una esquina está Vaca Muerta y los miles de millones de dólares que encierra. Pero en la otra están los pobres. En el medio, hay una multitud de empleados públicos reclamando para sí la pelota. Quieren hacer un gol de media cancha.

Pero nadie ganará ese partido, si no se entiende cuál es el campeonato que se juega, si no se entiende que primero deberían estar quienes más necesitan de ayuda, quienes más lejos están de la copa en disputa.