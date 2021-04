"Los cortes perjudican a quienes generamos los recursos"

Los cortes por autoconvocados de Salud llevan 21 días en diferentes puntos de la provincia y, principalmente, en la Ruta del Petróleo. En este contexto, las pymes de Vaca Muerta aseguran que no pueden pagar los sueldos y, desde Acipan y Fecene indican que los cortes ya son “irracionales”.

Daniel González, presidente de ACIPAN e integrante de la Federación de la Cámara de Empresas de Neuquén y Río Negro (Fecene), pidió en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “haya reflexión por parte de quienes tomaron las medidas, más allá de la legitimidad del reclamo”. Además, aseguró que “estamos hablando con autoridades nacionales, provinciales y municipales, para que se gestiona algún tipo de ayuda porque las empresas están muy complicadas”.

Daniel González, presidente de ACIPAN

“Hace 21 días que hay inactividad y hablamos de factura cero. Sin empresas, no hay trabajo. No se puede prolongar más este conflicto. No se generan recursos para afrontar las situaciones salariales”, continuó y agregó que también se espera que haya una reunión con los sindicatos relacionados con cada una de las actividades para intentar solucionar cómo afrontar los salarios de los trabajadores.

“Hay irracionalidad en la metodología de la medida de fuerza. No perjudican a la otra parte del conflicto. Por el contrario, están perjudicando a quienes proveemos los recursos”, reiteró haciendo referencia a los autoconvocados de Salud.