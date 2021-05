Alta Barda: Intentaron secuestrar a una adolescente de 16 años

Una mujer radicó una denuncia en la Comisaría Cuarta en el B° Alta Barda por intento de secuestro de una menor de 16 años cuando salió del establecimiento escolar ubicado a metros de dicha sede policial. Su familia y los vecinos están preocupados por la situación y piden control policial e la zona y más cámaras en el sector.

El hecho ocurrió este martes a la tarde fuera del colegio secundario Pablo VI. La adolescente salió junto a una compañera y en el momento que cada una tomo caminos diferentes, dos hombres a bordo de una camioneta blanca quisieron subirla en contra de su voluntad. "Salieron de educación física a las 15 horas, yo siempre la llevo y la traigo. Justo le dije te voy a buscar y me dijo que me avisaba. Eran las 15:15 y le escribí, me dijo ´´si vení a buscarme´´", sostuvo aún con miedo la madre de la víctima en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Viven cerca de la escuela, por eso mismo salió caminando y a media cuadra de llegar a la Avenida Las Flores observó a su hija corriendo y llorando, "no entendía nada de lo que estaba pasando y en ese momento pasó una camioneta (trafic) blanca al lado mía, y en ese momento yo me preocupe por mi hija, no sabia que había pasado. Cuando me explica como puede, me doy vuelta y veo la camioneta pero ya estaba lejos, no pudimos ver la patente, doblo y se metió al descampado".

Como pudo le conto a su mamá lo que estaba sucediendo: "Al momento que quiere cruzar la calle, sobre ella frena el vehículo donde iban dos hombres a bordo, abren la puerta y gracias a dios reaccionó; salió corriendo por detrás del vehículo", agregó la mujer, sin embargo los hombres dan la vuelta por el establecimiento educativo siguiendo a la adolescente sin percatarse que la esperaba la madre.

"Se salvó, tiene un cielo aparte. Estamos muy mal y preocupados que pase esto a las 3 de la tarde a plena luz del día, pegado al colegio"

Ambas volvieron a su casa y luego de que la menor se calmase, fueron a radicar la correspondientes denuncia. El problema está, es que hay un domo fuera del secundario que al ser giratorio no toma todo el sector. Desde el colegio están tomando cartas en el asunto y desde la Justicia están analizando la única cámara para ver si pudo tomar el momento exacto del intento de secuestro y poder visualizar la patente.