Marangel declarado culpable de violación, no de secuestro

Un jurado popular declaró culpable, por 10 votos a 2, al ex boxeador Ademar Marangel del delito de abuso sexual con acceso carnal, que tuvo como víctima a su ex novia, en un episodio ocurrido en Rincón de los Sauces en mayo del año pasado. Los jurados no lo acusaron por el uso de un arma de fuego, por la privación ilegítima de la libertad, ni tampoco por haber amenazado al empleado de un comercio rinconense.

Marangel llegó a juicio imputado por tres delitos: abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego, el secuestro durante dos días de la víctima y las amenazas a un empleado de comercio.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Rincón de los Sauces. El fiscal Pablo Vignaroli acusó al ex boxeador profesional de mantener cautiva durante dos días a la víctima y de abusarla sexualmente. Entre las opciones que se le plantearon para expedirse, el jurado popular votó por una mayoría de 10 sobre 12 por la responsabilidad del hombre respecto del abuso sexual y lo declaró culpable. En el caso de la privación de la libertad, que correspondía a la acusación de haber mantenido cautiva a la víctima, la votación no logró una mayoría y fue declarado no culpable.

Además del fiscal jefe, en el juicio y en la investigación intervino la fiscal del caso de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero. Al acusado lo defendió un abogado particular, Gustavo Olivera, mientras que la víctima tuvo representación privada del abogado Marcelo Hertzriken Velasco durante el proceso.

El juicio, que se desarrolló en estricto cumplimiento del protocolo Covid dispuesto oportunamente por el Tribunal Superior de Justicia, comenzó el martes y concluyó hoy, con los alegatos de las partes. Fue en esta última instancia que Vignaroli repasó cada uno de los testimonios y pruebas que, presentados durante las tres jornadas, respaldaron la teoría fiscal. En especial el de la víctima, quien relató lo vivido entre los días 8 y 10 de mayo de 2020.

Marangel también optó por declarar. Minimizó el episodio y refirió a que la denuncia presentada por la joven obedeció a una “venganza por una cuestión de celos”.

Marangel también estaba acusado por un hecho de amenazas ocurrido el 18 de abril de 2020, en perjuicio de un empleado de un comercio local. En este caso, el veredicto también fue de no culpabilidad.

La jornada de hoy comenzó con los alegatos y continúo con las instrucciones al jurado, a cargo del juez técnico. El veredicto llegó por la tarde y terminó en la condena del acusado por el abuso sexual. El próximo paso será la fijación de una audiencia ante el juez técnico, Fernando Zvilling, y ya sin el jurado popular, donde se debatirá sobre aspectos jurídicos y se definirá el monto de la pena.

Al término de la audiencia, Hertzriken Velasco destacó que el imputado “va a continuar con prisión preventiva”, y anticipó que por el tipo de delito por el que fue declarado culpable y los antecedentes por violencia de género, la condena que le cabría sería de entre 7 y 15 años de prisión.