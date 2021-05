Pese a las medidas, El Chocón tiene un 65% de reservas

Las nuevas medidas del presidente Alberto Fernández, las medidas vigentes en Neuquén, el colapso de casos en la región, el sistema de salud explotado y las enormes colas de cada día para poder vacunarse. Estas son algunas postales que muestran el momento dramático que atraviesa la provincia que muestran una notable contradicción cuando se reflejan los porcentajes de reservas para el fin de semana largo que se avecina.

En este caso, el intendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, habló hoy con el Noticiero Central y afirmó que esperan un fin de semana intenso en materia de turismo.



“Este fin de semana tenemos una alta ocupación y estamos informando que debe estar nueve días respetando las normas. Estamos arriba del 65% de reservas”



El edil dejó en claro que “el turismo no está cerrado, las actividades deben realizarse con los protocolos correspondientes. El Chocón no tuvo ningún contagio por turismo”.



Por otra parte, Di Fonzo remarcó que no tienen ninguna restricción por el momento pero sí nos vamos a adherir al decreto nacional y provincial por ser la provincia considerada de alto riesgo.



Al ser consultado por las medidas que pueden venirse a futuro, el intendente consideró: “esta pandemia generó dos crisis, una sanitaria y otra económica, hay que tratar de convivir restringiendo todas las actividades sociales para tener la mayor amplitud en el área comercial o económica”.