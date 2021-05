Desesperado pedido de una mudadora: le robaron el camión

Este lunes, una mudadora proveniente de Buenos Aires sufrió un duro golpe: fueron a entregar mudanzas a Neuquén Capital y les robaron otras dos que se encontraban en el acoplado. "Somos gente de trabajo, realmente esto nos funde, tener que pagar 2 casas enteras a familias damnificadas va a ser un golpe que nos va a llevar a la quiebra", expresó el dueño de la empresa a través de una publicación de Facebook.

El hecho sucedió en la colectora Félix San Martín al 2274, a pocos metros del puente Cipolletti-Neuquén. El dueño, que habló con la redacción de MejorInformado.com pero pidió que se le resguarde la identidad, informó que el robo sucedió entre las 16 y las 19 cuando sus empleados desengancharon el acoplado para salir a repartir otras mudanzas con destino a Neuquén. Luego de tres horas, volvieron al lugar y se encontraron con los candados rotos y el camión vacío.

"No hay respeto por el laburante, ya no hay mas códigos", agregó, al informar que cuando se trata de cargas, el seguro no responde ante los robos porque es muy difícil comprobar con cosas usadas el valor de los muebles. Es por eso que realizó la publicación de Facebook con el desesperado pedido de información, porque en caso de tener que pagar la totalidad de las mudanzas, la empresa queda al borde del quiebre.