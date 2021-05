Jure: "Nosotros ayudamos a financiar la lucha de Salud"

Patricia Jure, diputada del Frente de Izquierda (FIT) adelantó en La Primera Mañana por AM550 su postura negativa ante el proyecto de Ley de endeudamiento del Gobierno neuquino para financiar el acuerdo de ATE, y contó que presentarán uno propio: "El único proyecto no es el del ejecutivo, nosotros vamos con un proyecto propio. Planteamos algo mucho más práctico: que se anulen las eximiciones de impuestos, que se termine con los subsidios a empresarios parásitos que son las petroleras, los de la especulación inmobiliaria. El proyecto del gobernador perdona el impuesto a la usura, es un detalle no menor. Vamos por un impuesto verdadero al gran capital y a dejar de pagar la deuda".

En cuanto a la coyuntura social, y la solución al conflicto, Jure argumentó: "El aumento de Salud y de los trabajadores estatales se puede afrontar con un impuesto a las grandes fortunas. El gobierno necesita operar con un chantaje porque ha sido derrotado por la huelga de los elefantes. Eso no va a tener ningún tipo de control, y la ley de emergencia sanitaria podría haber ido para equipar por los hospitales públicos. El gobernador estuvo ocupado por el desabastecimiento de los surtidores, pero no de los hospitales. Este endeudamiento tiene voto negativo en el frente de izquierda, y le pedimos al ministro Pons que explique a dónde va a parar esa plata".

"Hubo 29 piquetes, el gobierno no pudo con nada, ni con Pereyra que dijo que iba a ir con los compañeros a sacarlos de las rutas, si Pereyra hacía eso este gobernador ya está fuera de Casa de Gobierno. Estamos ante un régimen político que ante la pandemia nos está condenando a muerte" sentenció Jure.

Sobre su participación y la del Trente de Izquierda, particularmente económica, para solventar y financiar los cortes en las rutas, Jure aseguró: "No lo vamos a negar: nosotros participamos y aportamos de nuestra 'escandalosa' dieta. Dicen -ah el partido obrero financia-, si les gusta decir financia no hay problema, a diferencia de ellos que financian su propio bolsillo. ¿Es un pecado que apoye con el cuerpo, con el alma y con la diferencia de una dieta que no debería estar cobrando esta lucha? Por supuesto que lo hicimos".