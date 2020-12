Feroz golpiza de rugbiers a joven en un country

"La saqué barata", dijo Lautaro Insúa de 17 años, con su rostro destrozado luego de recibir una fuerte golpiza por parte de rugbiers en una fiesta celebrada en el country Lomas de La Carolina en Córdoba. Jóvenes, entre los que había menores, irrumpieron sin invitación, lo que desencadenó un salvaje episodio.

La denuncia y las evidentes heridas en su rostro volvieron a encender las alarmas por la violencia en la capital cordobesa. El hecho sucedió el pasado domingo a las 3:30 en una celebración privada entre egresados del colegio Mark Twain en un country, al menos cuatro muchachos, entre los que había menores de 17 años, golpearon salvajemente a Lautaro y le provocaron distintas fracturas.

“Habían sido autorizados por la guardia del barrio por una familia vecina, sintieron música y se acercaron. La gente empezó a decir que se vayan, y ya cuando el dueño de la casa se enteró, se acercó y lo tiraron al piso. Intervengo, les pido que se vayan, y ahí fue cuando este chico se da vuelta, me pega y me rompe el tabique, luego me tira contra un alambrado, y este mismo me empieza a pegar, lo que me provoca fractura de tabique y de los dos orbitales. Una vez en el piso, un segundo chico me toma a patadas”, señaló el joven a Cadena 3.

El egresado aseguró que la "sacó barata" comparado con lo que le sucedió a Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por una patota de rugbiers durante el verano pasado en Villa Gesell.

“Pudo haber sido peor. Agradezco estar de esta manera y no peor. Emocionalmente es una búsqueda de justicia, venganza no quiero”, afirmó, al tiempo que reconoció que deberá ser sometido a cirugías reconstructivas por las lesiones.