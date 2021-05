Belén, una voluntaria: "Lo más lindo es el agradecimiento"

Belén Fuentes tiene 32 años, estudia y trabaja en Neuquén, hace un año, en mayo de 2020 cuando la primer ola del Covid estaba en alza y la incertidumbre se respiraba en todo el país, ella lejos de no empatizar con la situación epidemiológica decidió anotarse en el voluntariado lanzado por el Ministerio de Salud de la Provincia.

"La decisión llegó cuando vi la propuesta del gobierno que lanzo el programa del voluntariado ´´Ayudándonos´´, que pedía la solidaridad a los ciudadanos que estén por fuera del sistema de Salud. Y me anoté", sostuvo Belén en diálogo con La Primera Mañana por AM550.

Al voluntariado del Plan de Vacunación en el barrio Don Bosco le dedica varias horas entre el teletrabajo y los exámenes en la facultad: "Dentro de mi familia tuve como dos posturas. Mi mamá me decía que me fije, que me cuide, teniendo en cuenta que fue en el primer momento que todo lo del Covid era nuevo, había mucha incertidumbre y poca información. Otra parte de la familia estaba contenta, aunque siempre mucho con la advertencia del cuidado".

Con respecto a su gran labor en este momento donde la segunda ola del coronavirus golpea fuerte a los neuquinos aseguró que: "Trabajar con las personas adultas mayores es hermoso, cada abuela y abuelo se va tan feliz después de recibir la vacuna que eso es lo mas lindo de todo, el agradecimiento genuino. Aparecen algunos con regalos, comidas. Hay frases como me ´´alargaron la vida´´, ´´ahora voy a poder abrazar a mi nieto´´, eso es lo más lindo". Cabe destacar que la mayoría de los voluntarios somos jóvenes y tal como afirmó Fuentes, "son como nuestros abuelos".

En noviembre del año pasado se había habilitado la inscripción a voluntarios que quieran ser parte del megaoperativo que se montó para vacunar contra el coronavirus en la provincia. Eran unas 145.000 personas las que forman parte de la población objetivo de la primera etapa de la vacunación. Y en ese momento se habían inscripto más de 2.300 personas con intensiones de colaborar en el operativo.

Escucha la entrevista completa de Belén Fuentes, Voluntaria del Plan de Vacunación en el barrio Don Bosco, en diálogo con La Primera mañana por AM550