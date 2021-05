Explicaron cómo será el operativo de "vacunación a demanda"

Matías Neira, director Provincial de Atención Primaria de la Salud de Neuquén detalló en AM550 cómo será y los motivos del cambio de estrategia de vacunación, implementando la inoculación "a demanda" en Ruca Che y en Don Bosco: "Lo implementamos a esta altura de la campaña teniendo más de 70 mil personas mayores de 60 años vacunadas, y observando que hay personas que están inscriptas en la página y no podemos contactarnos por diversos motivos, y que además quedan personas sin vacunar que pueden haber tenido algún problema, que no pusieron bien el teléfono, o no pudieron inscribirse".

Los requisitos son presentarse con DNI que acredite domicilio en Neuquén y, en el caso de tener algún factor de riesgo, llevar el certificado con la recomendación médica que lo acredite. En el estadio Ruca Che, el horario de vacunación a demanda será de 8 a 16 y en el gimnasio del Don Bosco de 12 a 20.

"Estimamos que no habrá una gran afluencia teniendo en cuenta que vacunamos a 70 mil personas de una población estimada de 65 mil para ese rengo"

En cuanto al operativo, Neira destacó: "Vamos a poner muchas personas en los accesos a los lugares para evitar demoras innecesarias, y que no pase que no esperen y después les informen que no hay vacunas. Siempre se va a saber cuántas vacunas quedan para las personas que lleguen, pero tenemos un límite".

"La idea es tener distintas opciones para que las personas puedan volverse a citar en el caso de que no hayan podido vacunar. Hay que tener paciencia".

En cuanto a las vacunas implementadas en este esquema y si se puede realizar el operativo en el interior de la provincia, el funcionario detalló: "Son 2.800 dosis entre Sputnik V y Astrazeneca, que tenemos para aplicar entre jueves y viernes, luego de eso lo iremos evaluando, y si lo podemos replicar en el resto de la provincia. La prioridad sigue siendo para quienes se inscribieron en la página"