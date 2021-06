Storioni: "No planeamos modificar el receso invernal"

La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, planteó al aire de La Primera Mañana por AM550 , el escenario con el que se han encontrado en el 2021 y las diferencias con la primera ola, a la hora de planificar las clases en todos los niveles en la provincia. Además detalló los temas tocados en la mesa salarial con ATEN, en la que los representantes del gremio plantearon un 53% de incremento: "Nos reunimos y lo que se trató fue una propuesta de política salarial integral, que alcanza escalonadamente a ese monto remunerativo. No se tocó el tema de modificar el receso invernal en la reunión con ATEN. El nuestro es entre el 12 y el 23 de julio. Por supuesto que en este contexto de incertidumbre, hay algunas alternativas que se pueden evaluar, pero al día de hoy, no".

Respecto a la virtualidad, y al acceso a la misma, la ministra dijo que "lo primero que dejó el año pasado fue una gran desigualdad de oportunidades en la conectividad".

"Se ha desarrollado entre otras cosas, una plataforma digital llamada Juana Manso para empezar a superar estas desigualdades" contó Storioni.

En cuanto a la campaña de vacunación que abarca a su área, la funcionaria detalló que un total de 20.612 de docentes y no docentes se han inscripto en la plataforma, y la mitad 10.365 ya se han vacunado, pero advirtió que "hay muchos docentes y no docentes que no se han inscripto".