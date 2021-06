Cervantes no quiere murallones ni puentes elevados

La autovía Ruta 22 generó controversia en algunos tramos y con algunos municipios. Ya es conocida la oposición que el, por entonces intendente, Martín Soria planteó respecto que la traza de la ruta pase encima de la ciudad y que se construyan murallones que dividan a Roca.

En el mismo sentido, la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, acompañada por la legisladora provincial, Gabriela Abraham se reunió este martes con el titular del distrito Río Negro de Vialidad Nacional, Gustavo Casas.

En el encuentro se le solicitó a Casas que en el tramo de la autopista de la Ruta 22 no se coloquen murallones ni puentes elevados en los accesos a la localidad manteniendo el formato de autovía a nivel, un reclamo parecido al que hizo Roca.

Esta mañana, Montanaro señaló que “este planteo no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Ya hubo reuniones con los equipos técnicos. Tenemos un guiño para sentarnos a evaluar la situación de Cervantes. Vialidad nos decía que no tenía crecimiento a ambos lados de la Ruta 22 y no es así. Tiene barrios y loteos aprobados a ambos lados del ingreso. Además, participamos en la audiencia pública y pedimos la revisión del ingreso. Los murallones nos esconden como ciudad y nos cortaban el crecimiento. No judicializamos, no es nuestro estilo, pero empezamos a acelerar el proceso de negociación. Y ayer con Casas logramos una escucha y no se hará nada que los intendentes no estén de acuerdo”.

Agregó que “yo no puedo decir como deben hacerlo, no tengo los equipos técnicos para hacerlo, pero puedo dar una idea, son ellos los responsables de la obra. Le dejamos en claro que en Cervantes la traza de la ruta debe ser a nivel, veremos la forma de hacerlo, pero a nivel.