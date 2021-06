"Si le llega a pasar algo a los alumnos, no hay asistencia"

Un grupo de escuelas de Neuquén dieron a conocer su postura de continuar las clases de manera virtual, y así adherir a las medidas del gremio de ATEN. Tal es el caso del establecimiento nº 223 de Valentina Sur, que continúa en esa modalidad y además presenta problemas edilicios que no fueron solucionados.



El director de la institución, Diego Villaman, habló en el Noticiero Central de 24/7 y explicó: “Un grupo de escuelas nos hemos puesto firmes para no volver porque el sistema de salud sigue colapsado. Si le llega a pasar algo a nuestros alumnos no tendríamos la asistencia necesaria. Nos sumamos a medida de ATEN de sostener la virtualidad”.



A su vez, el director brindo detalles de cómo se encuentra la escuela: “Tenemos la planta docente cubierta, los auxiliares cubiertos, pero hay calefactores que no están funcionando, ya hicimos el reclamo y se está atendiendo. Valentina Sur siempre fue postergado”.



Por último, Villaman recalcó su preocupación por el sistema de salud y afirmó que “en este momento nos preocupa que un chico se caiga y no saber dónde llevarlo, nos preocupa las temperaturas bajas y el gobierno no está atendiendo estos factores”.