Condenaron a inmobiliaria a devolver la comisión

Una inmobiliaria deberá devolver la comisión que le cobró de manera indebida a un inquilino. Así lo estableció el fallo de Defensa del Consumidor de Río Negro, luego de la denuncia que formuló una persona de Fernández Oro al que le cobraron la comisión inmobiliaria cuando la ley vigente explicita que es un cobro que deberá realizarlo el propietario.

La inmobiliaria tuvo que devolver ese cobro ilegal a un inquilino que hizo la denuncia, pero además tuvieron que destruir un pagaré que le habían hecho firmar en concepto de depósito, y tuvo que reconocer que las tasas municipales las paga el propietario. Incluso si ese cargo figura en el contrato, ya que la ley nacional de alquileres lo prohíbe explícitamente.

“Este es un revés al mercado inmobiliario de Río Negro que sienta un precedente, y marca un camino para que cientos de miles de inquilinos utilicen los mecanismos del Estado para que se cumpla la Ley y para alquilar de forma justa”, señaló Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.

Julián Otero alquila en Fernández Oro y explicó que “al tomar conocimiento de la nueva ley de alquileres, posterior a la firma del contrato, realicé el reclamo vía mail directamente a la inmobiliaria comentándole que me estaban cobrando de forma indebida la comisión, y que me habían hecho firmar un pagaré que está por fuera de la ley. Ellos todo el tiempo negaron esa situación y argumentaron que me estaban cobrando sus servicios profesionales; viendo que no tuve una respuesta favorable y que la inmobiliaria insistía en que yo debía pagar el 50% restante de la comisión, opté por presentar mi denuncia en la agencia de Defensa al Consumidor de Roca, que luego complementaría con una carta documento directamente a la inmobiliaria”.

“Hay una ley vigente que no se está cumpliendo y al mismo tiempo nosotros no hacemos valer nuestros derechos si optamos por no reclamar y quedarnos de brazos cruzados, por eso les digo a los inquilinos, que no dejen de reclamar, que hay una manera”, aseguró el inquilino.