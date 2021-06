Sigue el conflicto entre traumatólogos y Colegio Médico

Desde hace varios días, quienes deban realizar en Neuquén un tratamiento de traumatología, por el momento y en la mayoría de los casos, deberán financiarlo con fondos de su propio bolsillo de manera particular, ya que las obras sociales no están cubriendo esa especialidad por la renuncia de los profesionales al Colegio Médico de la provincia.

Darío Escobar, presidente de la Asociación de Traumatología y Ortopedia de Neuquén contó la razón en AM550 : "La renuncia fue un punto final de un intento fallido de los traumatólogos de participar en el convenio vigente para definir formas de trabajo, facturación, tiempos de cobro y valores de los honorarios. Al presentar la renuncia, no pertenecemos más a los convenios vigentes, y por eso no somos más prestadores" .

En relación con el tiempo que lleva este conflicto y su reclamo, Escobar contó que "esta situación fue avisada con varios meses de anticipación a las prepagas y obras sociales, y algunas realizaron convenios particulares, pero otras no y por eso, en esos casos, se tiene que abonar la consulta de manera particular". Por ahora solo acordaron con Galeno, Unión Personal; Osmata, Ser Salud y GILSA SRL – Integral Salud, pero no aún con el Instituto de Seguridad Social (ISSN), al que pertenecen los empleados públicos de Neuquén y una gran parte de la población.

Sobre una posible salida y resolución al problema, el profesional aseguró: "No sabemos cuánto tiempo puede durar esta situación. Nosotros estamos a la espera de resolverlo a la brevedad, porque pagar una consulta de manera particular es un problema para los pacientes, pero depende más de las instituciones que de los profesionales".