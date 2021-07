“El Consejo de la Función Pública es una farsa”

Los trabajadores de la Salud de Río Negro, nucleados en ASSPUR se movilizaron por Viedma mientras el Consejo de la Función Pública discutió los aumentos salariales del segundo semestre con los gremios ATE y UPCN.

La manifestación llegó hasta las puertas del ministerio de Economía, donde tiene las oficinas la Función Pública. Desde ASSPUR señalaron que “la reunión para nosotros es una farsa, porque es un circo político que no beneficiará a ningún trabajador del Estado. Vamos a seguir cobrando porcentajes mínimos y no nos vamos a seguir prestando al circo del gobierno, porque todo esto es político, mediático y no habla de la realidad del empobrecimiento de los trabajadores de la salud y los trabajadores estatales en general".

Sobre la participación de los gremios ATE y UPCN en el Consejo de la Función Pública, señalaron que “son los afamados gremios enquistados y reconocidos por el gobierno que se jactan de ser mayoría. Todos los trabajadores estatales estamos empobrecidos, los sueldos son miserables, nadie llega a fin de mes y al ser Viedma una ciudad administrativa la gente tiene miedo de quedarse sin trabajo y por eso creo que no salen a reclamar".