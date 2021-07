Estatales rechazaron el 32% de aumento y amenazan con paro

ATE y UPCN descartaron la posibilidad de acuerdo ante la nueva oferta salarial realizada por el gobierno rionegrino en la Mesa de la Función Pública. El Ministerio de Economía propuso pagar el 16% restante para el segundo semestre, en cuotas de 4% desde julio a octubre y sumarle un 3% en noviembre.

Los negociadores del gobierno, que esta vez fueron Ministerio de Economía participaron los ministros de esa cartera, Luis Vaisberg, de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga, plantearon un 32% de aumento, y luego detallaron que ese número surge del 13% ya cancelado a principio de año, más el cumplimiento del 16% que ya se había aceptado y que debía pagarse antes de octubre, por lo que ofertó hacer efectivo ese acuerdo en cuotas del 4% desde julio a octubre y además sumarle un 3% que sería liquidado con el pago del mes de noviembre.

Esto provocó el rechazo de los sindicatos, que se negaron a firmar la propuesta, e inmediatamente desde el gobierno se convocó a una nueva paritaria para el próximo lunes.

El secretario General de ATE, Rodrigo Vicente se mostró sorprendido por la propuesta y los tiempos establecidos para abonarla: "No se corresponde con el discurso oficial de la gobernadora que reconoce el deterioro que sufrieron los ingresos en el último tiempo a partir de un proceso inflacionario que no se detiene. Nosotros no descartamos movilizarnos".

El dirigente reconoció que se evaluarán medidas de fuerza: "lo haremos en las próximas horas" y agregó que el ofrecimiento del gobierno "no compensa nuestros esfuerzos y tampoco contribuye a sostener servicios públicos eficientes y de calidad".

Tanto ATE como UPCN plantearon una mejora que alcance el 35% en vez el 32% ofrecido, que resulta del 13% ya abonado en el primer semestre y sumarle un 22% que se dividiría entre los sueldos de julio, agosto y septiembre.

Es importante señalar que como punto de comparación está el acuerdo logrado por el sindicato de trabajadores judiciales, que cerraron la paritaria hasta octubre con un 34,22%, que además de cobrar un 5% que había sido rechazado en mayo, firmaron el aumento del 4% para julio y otros 4% para agosto, en tanto que en septiembre y octubre se les sumará 3% en cada mes.