Viajó con sus tres hijos a Florida y ahora no puede volver

Leo Migdal y sus tres hijos integran la lista de los casi 40 mil argentinos que se encuentran varados en el exterior a raíz del decreto oficial 643/2021, que redujo de 2.000 a 600 la cantidad de pasajeros que pueden ingresar al país por día desde el exterior. Tenían fecha para volver desde Florida este lunes 5 de julio, sin embargo tres días antes les cancelaron el vuelo y American Airlines les ofrece reprogramar recién para el 6 de agosto, es decir en un mes.

"Teníamos vuelo de vuelta para ayer, y unos días antes, me empiezan a mandar mensajes familiares y amigos diciendo: ´´Che Leo están cerrando las fronteras, novas a poder volver´´. Yo no tenía ningún mensaje de la Aerolínea y llame American Airlines, dónde compre el ticket y me dijeron ¨su vuelo se canceló´´. ¿Cuándo se reprograma?, pregunté y me dijeron 6 de agosto, en un mes. Vine por 17 días y no puedo volverme en 30 días, es una locura", sostuvo Migdal, en diálogo con La Primera Mañana, por AM550.

Asimismo, el hombre sostuvo que sacó los vuelos "hace un año para venir a Florida con mis tres hijos, vinimos, estuvimos una semana en Miami, luego otros siete días a los parque. Es un viaje que planeamos por más de cinco años. Se dio la oportunidad, con vuelos accesibles y en cuotas, tomé la decisión de sacar los pasajes porque el contexto estaba bien, vi que los chicos se podían vacunar con la Fayser y yo la Johnson".

Cabe remarcar, que el juez de instrucción que tiene la causa de algunos argentinos varados en el exterior se apartó del caso y remitió el expediente a otro tribunal. El magistrado Martín Carlos del Viso resolvió esta madrugada aceptar el pedido que ayer a la noche hicieron los abogados del gobierno nacional y la Fiscalía para que se declare incompetente en la causa. Así intervendrá un juez del fuero en lo contencioso administrativo federal.

En el fallo, ratificó su postura de que la decisión del gobierno de poner un cupo de ingreso de 600 personas por día al país es “razonable y proporcionada, dado la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo” pero se excusó de resolver el caso, como sí había hecho el viernes cuando rechazó cuatro hábeas corpus presentados por nueve argentinos que se encuentran en el exterior.

Leo, mostró su impotencia que siente por la falta de respuestas de la aerolínea, y además se siente desprotegido por el gobierno ya que junto un grupo de 80 argentinos se presentaron en la puerta del Consulado en Miami y el cónsul se negó en un primer momento a atenderlos porque no tenían turno.