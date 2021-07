Explotó otro calefactor en una escuela neuquina

La Escuela 143 de Cutral Co (gentileza Cutral Co al Instante).

Un nuevo hecho, que pudo terminar en tragedia, ocurrió en un colegio neuquina. Un calefactor explotó esta mañana en un aula de la escuela 143 de Cutral Co, ubicada en el interior del complejo habitacional del barrio Libertador San Martín (ex 500 Viviendas). No hubo heridos, ya que afortunadamente fue minutos antes de que los alumnos ingresaran, pero se evacuó el edificio.

Según consigna el portal Cutral Co al Instante, la semana pasada los calefactores fueron revisados, "pero hoy uno explotó y otro estaba apagado. Ocurrió pocos minutos antes de que los alumnos ingresaran a clases".

"No vamos a volver a clases hasta que no me cambien todos los calefactores viejos de la escuela, porque tienen 40 años todos" dijo la directora del establecimiento Rosa Vega, muy preocupada.

La escuela primaria Nº 143 del barrio San Martín había regresado a las clases presenciales la semana pasada y, si bien las puertas se abren a las 8 de la mañana, los estudiantes ingresan una hora después debido a las bajas temperaturas del invierno y para permitir la correcta ventilación del edificio. En ese lapso, una docente advirtió que un calefactor se encontraba apagado. Con la reciente tragedia de Aguada San Roque, que dejó dos muertes y una maestra con el 70% de su cuerpo quemado y luchando por su vida, el personal docente y los auxiliares de servicio tienen prohibido inspeccionar o manipular estos artefactos, por lo que la directora decidió llamar a mantenimiento escolar. Pero mientras realizaba la llamada escucharon el estruendo de otro calefactor ubicado en el aula de primer grado.

La directora, Rosa Vega dio la orden de evacuar la escuela tras la explosión y el olor a gas que se apoderó del edificio, mientras aguardaban una respuesta del Consejo Provincial de Educación.