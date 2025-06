Fin de ciclo: Marcos Rojo arreglará su salida de Boca tras el Mundial de Clubes

Uno de los referentes deja el barco. Marcos Rojo dejará de ser jugador de Boca en los próximos días al no ser tenido en cuenta por el entrenador Miguel Russo. Quien fuera capitán y titular indiscutido del Xeneize finalizará su ciclo en el club al que arribó en 2021 después de un nuevo cortocicuito que colmó la paciencia puertas adentro. La dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, le buscará una salida luego del Mundial de Clubes.

El defensor surgido en Estudiantes tiene contrato hasta fin de año y se esperaba que lo cumpla para luego finalizar su estadía en el club de La Ribera, no obstante el certamen en Estados Unidos aceleró las cosas: la elección de Ayrton Costa por sobre él de parte de Russo y algunas actitudes que el cuerpo técnico consideró negativas en estos últimos días terminaron por decantar la decisión de su marcha.

Russo y su CT tuvieron algunos cortocircuitos con Rojo, que dejará Boca en estos días.

Las dudas sobre Rojo vienen desde antes que asuma Russo, aunque fue Miguelo quien decidió sacarlo del equipo. En la previa del duelo ante Independiente, el central no fue a entrenar el sábado por la mañana acusando fiebre. La situación enojó puertas adentro y se tradujo en una sanción disciplinaria por parte de Mariano Herrón. Estos roces, sumado a que el ex futbolista del Manchester United es uno de los más cuestionados por el hincha, son los motivos que tienen al zurdo con un pie afuera de Boca.

Qué pasó entre Rojo y Russo

Después de la derrota ante Bayern Múnich, el defensor se entrenó diferenciado hoy en el campus de la Universidad de Barry alegando que tenía una sobrecarga y que quería estar bien para el martes. La marcha de Rojo al gimnasio, sin estar con sus compañeros, no fue bien recibida por Russo y el cuerpo técnico, que le dará prioridad al refuerzo Marco Pellegrino para reemplazar al lesionado Ayrton Costa.

Otra que no gustó fue el día del partido ante los alemanes. Rojo fue suplente y prácticamente no hizo el precompetitivo con los demás futbolistas que esperaron su turno en el banco, algo que acentúa el argumento de que el central no está comprometido como el resto de sus compañeros. Para colmo, fue amonestado por protestar desde afuera de la cancha.