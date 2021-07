Estado delicado: La maestra la sigue luchando

Mónica Jara, la seño de 34 años sigue peleando por su vida en una cama de terapia en el Hospital Lagomaggiore, un centro especializado para quemados en Mendoza. Jara, madre de dos pequeñitas y recibida hace pocos meses como docente sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo el martes pasado luego de la explosión en la Escuela Albergue de Aguada San Roque, que dejó como saldo la muerte de dos personas: Nicolás Francés, gasista y profesor del Centro Profesional N° 6 y Mariano Spinedi, su sobrino y ayudante.

“Su estado es absolutamente delicado, está en una clínica especializada para atender las heridas que tiene, tenemos mucha fe. Lo que nos han transmitido sus familiares es que es una situación complicada, pero hay expectativas puestas por la juventud de Mónica, por la fortaleza que tiene y por la energía que quienes la rodean le hacen llegar”, sostuvo el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo.

Este domingo más de 750 docentes se encontraron en un "abrazo virtual" para darle fuerzas a Mónica





“Lo que nos han transmitido sus familiares es que es una situación complicada, pero hay expectativas puestas por la juventud de Mónica, por la fortaleza que tiene y por la energía que quienes la rodean le hacen llegar”, agregó Guagliardo y remarcó con contundencia que lo sucedido no fue un accidente y que: "De haber hecho las cosas como se debía, esto no habría sucedido. Esto no debió haber pasado nunca, pero debemos luchar para que no se repita", planteó.

Para la Justicia, el fuego se originó a partir de una fuga de gas. Lo indicó la fiscal jefa Sandra González Taboada, luego de reunirse con peritos de Bomberos de la Policía, un gasista matriculado y un ingeniero de la fiscalía, quienes trabajaron en el establecimiento escolar. En la investigación fiscal confirmaron que Mónica advirtió un inconveniente en un calefactor y por ese motivo llamó al gasista y a su ayudante que estaban trabajando en la ampliación de la escuela. La explosión, ocurrió entre las 14 y las 14:15. Ese día hubo estudiantes hasta las 12.



Eduardo Prueger, designado por ATEN para realizar una investigación como Perito de parte, aseguró que la Escuela 144 de Aguada San Roque "no estaba en condiciones de estar habilitada ni habitada". El fin de semana, el gobernador Omar Gutiérrez participó de una jornada de trabajo en la localidad de Aguada San Roque. Recorrió la zona en compañía del presidente de la comisión de Fomento, Claudio Moyano.

Asimismo, el gobierno informó que tanto el Ministerio de Educación como la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia se encuentran colaborando con toda la información y documentación relativa al caso.