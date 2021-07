"Volaron" a los aeroplanos del aeropuerto de Roca

Bronca e indignación de los integrantes del Club de Planeadores de Roca. Es que ayer los expulsaron de un hangar que ocupaban en el Aeropuerto Arturo Illia.

Omar Trivellini, del Club señaló que “fuimos expulsados por parte de las autoridades de la Comisión Directiva del AeroClub. Desde hace algunos años hay problemas. Nos vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo. Quieren hacer un club elitista, según las palabras del propio presidente de la entidad. Nos sacaron las máquinas y las dejaron en el pasto”.

Agregó que “los problemas empezaron cuando otros socios quisieron conformar una lista opositora a la actual Comisión. Hasta nos inventaron deudas increíbles, a quienes no avalábamos la actual conducción. Las cosas son bastante turbias. Nos echaron. Nos tiraron las máquinas a la intemperie, arriesgando más de 30 años de esfuerzo del Club de Planeadores General Roca. Las máquinas están valuadas en más de 100.000 dólares. Son muchos años de esfuerzo, y nos las dejaron a la interperie”.

“Trivellini señaló que "no se puede volar más, nos expulsaron. Yo soy socio del Club de Planeadores y también del AeroClub. Participé en todas las asambleas. Desde 2017 estamos en la Justicia con diferentes denuncias, luego de que intentáramos presentar una lista opositora. Es una venganza claramente. Se hicieron convenios con la municipalidad de Roca por unos terrenos y no sabemos que se firmó. Además, se entregó a la provincia el uso del Aeropuerto y tampoco tenemos conocimiento como es ese convenio, como socios pedimos información y no nos la brindaron”.

Así retiraban el material de vuelo del Club de Planeadores: