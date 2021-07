Garbarino cerró una sucursal en Roca

Al menos 10 trabajadores de la sucursal Garbarino en General Roca fueron suspendidos de sus puestos de trabajo o arreglaron una desvinculación para renunciar ante la crisis de la conocida cadena de electrodomésticos que ya cerró más de 100 locales en todo el país.

En Roca, una de las dos sucursales ya cerró. Es la que funciona en un supermercado, mientras la otra que está ubicada en el radio céntrico funciona de manera intermitente.

Verónica Sandalich, trabajadora de Garbarino de Roca, explicó que «la situación es complicada, tenemos compañeros suspendidos y los que actualmente continuamos nos deben tres meses de sueldos. Hay compañeros que, en marzo o abril, viendo como venía la mano, hicieron un acuerdo para que los resarcieran económicamente. Y al día de hoy todavía no les han pagado lo que acordaron. Es increíble”.

Agregó que “en la única sucursal que está abierta algunos días de la semana quedaron cinco compañeros nomás. El resto o se fue con un previo acuerdo o está suspendido. Algunos se consideraron despedidos e iniciaron causas judiciales. Somos trabajadores que llevamos 10 años o 15 años trabajando en la empresa. Además, dejaron de pagar los alquileres de los salones. Es muy estresante la situación”

Sandalich indicó que “la empresa nos debe parte de abril, mayo y junio completos y el aguinaldo. No hacen los aportes patronales. Nadie nos da una respuesta, nos dicen que en quince días nos pagan, pasan los quince días y no hay nada depositado. El año pasado durante la pandemia, Garbarino tuvo un aumento del 96% en las ventas on line. El tema es que no se paga a los proveedores y se demora en la entrega a los compradores.