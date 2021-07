Según Carreras ya hubo un reconocimiento a Salud

Tras la jornada provincial de protesta que realizaron los trabajadores de la Salud de Río Negro, contenidos en ASSPUR, la gobernadora Carreras señaló que "el reconocimiento para Salud ya se hizo, hay un bono Covid, que recordemos va creciendo en función del crecimiento del salario, por lo tanto, va marcando una diferencia entre los trabajadores hospitalarios, los trabajadores de primera línea. Fuimos mostrando receptividad en cuanto a los reclamos”

Señaló que “nos habíamos comprometido en avanzar este primer año en un 30% de paso de sumas no remunerativas a remunerativas, eso ya se cumplió, por lo tanto, fuimos dando respuesta a las distintas demandas. Esto no significa que la mesa vuelva a reunirse y vuelva a revisarse cómo estamos trabajando y qué más podemos hacer”.

Indicó que “la protesta es legítima, pero no en horarios de trabajos. Hay ámbitos específicos de discusión. En agosto vamos a convocar al convenio específico de salud y los autoconvocados tienen representación en ese ámbito”.

En tanto, desde ASSPUR indicaron que “es lamentable que tengamos que seguir saliendo, y que se nos siga ignorando. La gobernadora no nos recibe ni con pedidos de audiencia, ni con más de 40 marchas que llevamos desde el inicio de la pandemia”.

Agregaron que “estamos agotados, ya no podemos más. Hay persecución laboral en la provincia. Los sueldos son cada vez más miserables, porque con la inflación vale cada vez menos. Un bono no nos conforma, necesitamos salarios en blanco y que se nos reconozca. Queremos que dejen de mentir cada vez que aparecen en las instituciones, diciendo que está todo bien y que el sistema de salud también lo está, y no es así. No hay recursos materiales, cada vez son menos, el presupuesto ya no alcanza. En 15 días vamos a volver a colapsar. Ya se sabe y se viene anunciando”.