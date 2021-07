Buscan a una mujer desaparecida en Bariloche

El Ministerio Público se puso al frente de la investigación para poder dar con Andrea Valeria Lagos, de 37 años, que se fue de su casa el martes a las 10.30 de la mañana, sin dinero y sin su teléfono celular. La fiscal Betiana Cendón encabezó tres allanamientos que se realizaron en el sector de la barda del Ñireco, en cercanías de su domicilio.

El día fue muy intenso para el personal policial. No sólo porque durante varias horas y en medio de la lluvia y el agua nieve que caía, debieron rastrear diferentes lugares señalados por los perros de la división canes, sino que en medio de todos los procedimientos se conocieron las graves acusaciones de acoso sexual del Jefe de la Regional III a dos subordinadas que denunciaron los hechos al personal de Asuntos Internos.

Cendón decidió convocar a la Brigada de Investigaciones, además a Criminalística y la división canes. Ante la complejidad del terreno lindante con el arroyo Ñireco, también se utilizó al personal del SPLIF, que recorrió gran parte de la zona sin encontrar ni un sólo rastro que permita dirigir la investigación hacía alguna de las hipótesis que se manejan.

Los peritos de Criminalística hicieron diferentes tareas dentro de la vivienda de la mujer, especialmente para buscar algún tipo de rastro de violencia. Utilizaron luminol, una sustancia que en la oscuridad permite detectar manchas de sangre, pero no tuvieron resultados positivos. El trabajo de los perros no fue del todo productivo, ya que la lluvia y el viento hizo que en muchos momentos perdieran los rastros y debieron retroceder y esperar que mejoren las condiciones para poder seguirlo nuevamente. .

Los investigadores no tienen muchas pistas firmes para seguir, sus familiares denunciaron que la vieron por última vez el martes a las 10.30 de la mañana, sin embargo la denuncia fue realizada más de casi 30 horas después de su desaparición. Trascendió que los testimonios tomados no son del todo claros por lo que no pueden inclinarse por ninguna de las hipótesis de su desaparición.

Una de las pericias a realizar durante las horas de la noche, será revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo de la línea 911, además de las aportadas por varios comercios cercanos al lugar de la desaparición, en el sector este de la localidad.

Según la denuncia, Lagos se fue por sus propios medios de su vivienda de la calle Radales al 1.100.