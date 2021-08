El sector ganadero, en una doble encrucijada

El sector ganadero del país se encuentra en una situación doblemente difícil: por un lado la decisión por parte del Gobierno Nacional de limitar la cantidad de carne que se exporta, y por el otro, la extraordinaria sequía que se está viviendo este año, por la que se declaró la Emergencia Hídrica en la Provincia. La falta de forrajes se ve profundizada ante la imposibilidad de vender los animales de categorías poco productivas.

Así lo expresó Martín Zimmerman, expresidente de la Sociedad Rural de Neuquén, quien en 24/7 Canal de Noticias remarcó la necesidad de descargar los campos. "Hay que tener menos animales de los que tenemos, vender las vacas viejas, las que no están preñadas", expresó.

"Estamos destinando forrajes a esos animales que no deberían estar en los campos. Va a ser dramática la situación"

En este sentido, criticó duramente la decisión de gobierno de Alberto Fernández de no permitir exportar carne, ya que aquellos animales que no se consumen en el mercado interno por ser de categorías inferiores, eran vendidas a la República China, que los consume porque los procesa. "La vaca no tiene destino al estar cerrada la exportación, muchas de esas vacas se van a morir en el campo", sentenció

En este sentido, y frente a la complicada situación, aseguró que no hay solución a corto plazo: "Lo único viable es que abran la exportación. La medida de poder conseguir forraje no es económicamente viable porque son animales grandes de edad, consumen mucho y no valen el dinero que uno gastaría en ellos".