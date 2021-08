Hijos y divorcios: "a veces la separación es un alivio"

La separación de una pareja, siempre deja secuelas en los hijos, que pueden ser transitorias o duraderas, en caso de que sea traumática. Aunque, “si en la pareja se toleran cosas que no deberían tolerarse, a veces la separación suele ser un alivio”.

Así lo destacó el reconocido médico pediatra Ernesto Maletti, al ser consultado por Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, sobre las secuelas en los niños tras la separación de sus padres.

Primero, señaló que “la cantidad de separaciones aumentó notoriamente; en España y otros lugares de Europa aumentaron un 50 por ciento”.

Luego consideró que “la familia es una estructura organizadora. La acompaña al chico en el equilibrio y en su desarrollo emocional y social. Si se rompe eso, produce un impacto en los vínculos de los mismos chicos”.

Maletti expresó que las separaciones tortuosas “producen un impacto severísimo en los chicos. Las causas pueden ser por situaciones de agresión, de violencia. Y eso produce más impacto que una separación consensuada, donde los padres dejan de tener un vínculo entre ellos pero no con los hijos, es decir que el divorcio no es con los chicos. No se divorcian de la paternidad, sino de la unión transitoria”.

Pero también opinó que cuando la relación intrafamiliar soporta situaciones de agresiones que “no debieran ser tolerados, a veces la separación suele ser un alivio”.

