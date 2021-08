No ve a su hija hace varios meses y pide ayuda

Gonzalo Porto es un joven padre neuquino que hace meses vive un calvario. Desde que nació su pequeña hija de cuatro años lucha por la posibilidad de mantener su vínculo con ella. La semana que viene cumplirá 4 meses sin verla.

“Yo le mando mensajes como todos los días, pero me bloquearon o cambiaron el télefono, y cuando voy a la casa no hay nadie, no se si es que no me quieren atender o se han ido”, relató Porto con la voz entrecortada en el Noticiero Central de 24/ 7 Canal de Noticias.

Gonzalo contó que con la madre no eran pareja, pero en unos de sus encuentros terminaron por tener a la pequeña, y desde que nació no le permite entablar una relación fluida de padre e hija. Tanto la madre de su hija como su abuela no les devuelve la llamada y él no tiene conocimiento del estado de la niña.

“Yo siempre tuve la disposición de estar con mi hija y hacerme cargo”

El joven comentó que la situación se tensó cuando la pequeña tenía 6 meses, y fue en el momento en que él decidió iniciar acciones legales. Comenzaron con convenios entre ellos mismos, para que se respetaran las visitas pero no tuvo resultados.

En su búsqueda comenzaron a intervenir abogados y se estableció judicialmente que él debía verla tres días a la semana y fin de semana por medio. La madre, según indica el joven, comenzó respetando las primeras semanas sin posibilidades los fines de semana, y que ahora directamente no puede verla, no tiene respuestas y ya son 4 meses sin poder visitar a su hija.

A la madre, con citaciones a una jueza a las que no asistió, le dictaminaron multas de casi dos mil pesos diarios por cada día que no cumplía, y tras la rebeldía se solicitó el embargo de sus bienes cada vez que ocurra esta situación.

Gonzalo que cumple todos los meses con la cuota alimentaria, asegura que ya han agotado la mayoría de las instancias y que no sabe que puede llegar a ocurrir o cuando por fin podrá volver a reencontrarse con su hija.