Así quedó el dedo de un recolector de 21 años

Un joven de 21 años, trabaja como recolector de basura hace un año y ocho meses en Aluminé. Este viernes 30, cuando empezaron con el recorrido de la recolección, al arrojar una bolsa al camión se cortó con un vidrio uno de sus dedos. "Quiso empujar una bolsa para que se pueda prensar, y no vio los vidrios (sueltos) y ahí sintió el pinchazo y se cortó el dedo", sostuvo Karen Peña hermana del trabajador en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Él y sus compañeros trabajan para la Municipalidad, y en el caso de este joven, es trabajador bajo un programa: "Tiene ropa de seguridad, como le llaman ellos que consta en un par de borcegos, un mameluco y los guantes que supuestamente son ´´anti cortes´´, pero estaban todos rotos" dijeron.

Cabe destacar que hace poco tiempo, otro compañero se cortó la palma de la mano.

Desde la municipalidad lo llamaron, porque se viralizó la noticia, pero fue como una "advertencia": "Qué tenga cuidado con lo que se decía y estaban viendo que iban a hacer con su situación. Pero hasta este momento no le han dicho nada. Este lunes a la tarde se iba a reunir el Intendente con los supervisores de él".

Según afirma la familia, desde el palacio municipal, "minimizan" lo que sucedió, sin embargo, el trabajador continúa con las curaciones en el hospital local: "Hoy, casi 48 horas después, tuvo que volver para que lo atiendan, ya que se despertó con la cama con sangre. Él tiene el dedo doblado, porque dice que si lo estira le da un pinchazo en todo el brazo", sostuvo la hermana.

Por último fue implacable y afirmó que: "Minimizan lo que le paso y le dieron 15 días de reposo. No quieren que esto se siga contando, mi hermano tiene miedo de quedarse sin trabajo. Pero, sabemos que no va a ser así porque se complican más ellos. Lo queremos dar a conocer, no solo por él, sino porque son muchísimos los chicos que están trabajando acá en Aluminé bajo programa, hace más de un año y es totalmente insalubre".

No cabe que en este caso, hay una cadena de responsabilidad; en este caso el municipio por un lado que tiene contratados a jóvenes bajo programa y con pocos elementos de seguridad y por otro, la gente, los vecinos que lamentablemente no toman conciencia de separar a la hora de tirar los residuos. Ya sean vidrios o algún elemento corto punzante.