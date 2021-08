Bajaron 19.7% los casos de Coronavirus en Río Negro

Mientras avanza la vacunación, la Secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Ibero señaló “que la cantidad de contagios en Río Negro viene en retroceso. En la última semana, se bajó un 19.7% los casos positivos de Covid”.

Y detalló que “en la zona del Alto Valle Este, el descenso en los contagios fue del 19%, en el Alto Valle Oeste del 26%, en el Valle Medio la baja llegó al 40%. Mientras que en la zona de la Costa Atlántica la baja fue del 33%. En la zona Cordillerana del 2%. La única región donde los casos aumentaron en un 100% es en la Línea Sur, donde se pasó de 21 casos hay 46. En algunas ciudades como El Cuy, Guardia Mitre, Pilcaniyeu, Ñorquinco y Comallo no se registra ningún caso”.

Agregó que “no se fue el virus. En muchos lados no se habla ya del Covid. Será porque hay muchos vacunados. No está en la provincia la variante Delta, pero va a llegar. Debemos entender que no se fue el Covid y tenemos que seguir con los cuidados”.

Iberó señaló que “hay mucha gente que no se vacuna. Las vacunas son seguras, no nos van a producir más que fiebre, dolor en el brazo, cansancio generalizado que en 24 o 48 horas desaparece. Con las dos dosis lo que generamos es no terminar en terapia intensiva como caso grave o fallecidos. Hay tantas dosis para aplicar que no se llama a la gente, se hace a demanda. Igual con las segundas dosis. Deben acercarse al vacunatorio”.