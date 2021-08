El 95% de los muertos por Covid no estaban vacunados

Continúan en descenso los casos de Coronavirus en Río Negro. Esta mañana, en su informe semanal, la directora de Políticas Públicas del ministerio de Salud, Mercedes Ibero señaló que la provincia tiene una baja del 11%. Y detalló que todas las zonas geográficas están en retroceso. La zona del Alto Valle Este bajó un 5%, en el Alto Valle Oeste bajó un 5%. Mientras que en Valle Medio la baja en los casos llego al 34%. En la Zona Atlántica bajó un 37% y en la Línea Sur el descenso de los casos positivos llegó al 23%. La única zona en donde los casos comenzaron a subir es en Región Andina, un 11%”

Aclaró que “en Río Colorado, que nos preocupó la semana pasada como iban subiendo los casos, ahora viene bajando. En los últimos días hubo más altas que casos activos, hoy registra 156 casos”.

Ibero insistió en la importancia de vacunarse. Destacó la buena aceptación que hubo para combinar las vacunas y confirmó que Río Negro recibirá entre hoy y mañana 9.900 segundas dosis de Sputnik V.

Indicó que “aún hay gente que plantea que no es necesario vacunarse. La única manera de evitar el virus es vacunándose. No es obligatoria, pero la única manera de no terminar en terapia intensiva y de no fallecer es vacunarse. El 95% de los fallecidos no se vacunaron. Cuando más nos vacunemos mejor será”.

Además, recordó la importancia de mantener las medidas sanitarias como el uso del barbijo, el lavado de manos, la distancia de dos metros y el uso de alcohol en gel.”